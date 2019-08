Un bambino di otto anni trovato all’alba fermo in un’autostrada mentre guida l’auto della madre.

L’episodio si è verificato nella città di Dortmund, in Germania, dove il piccolo ha sottratto alla madre una Golf con cambio automatico per guidare in strada. Stando a quanto riportato dalla polizia locale, che ha raccontato l’episodio sul suo profilo Facebook, il piccolo aveva rispettato tutte le regole della strada durante la notte di guida, ma l’esperienza l’ha messo a dura prova.

Prima di allora, aveva guidato solo in luoghi privati, perché patito di macchine.

Quando la polizia l’ha ritrovato al mattino, il bambino di otto anni alla guida dell’auto è scoppiato a piangere. Sembra che abbia detto di voler solo “guidare un po’”.

Anche quando ha deciso di fermarsi sembra abbia rispettato tutte le regole previste: ha parcheggiato l’auto correttamente, accesso i lampeggianti e piazzato il triangolo dietro la macchina.

“Volevo solo guidare un po’, dice un bambino di otto anni ai nostri colleghi durante la notte. Era partito da casa e stava guidando l’auto automatica dei genitori. Ha guidato in autostrada al buio a 140 chilometri orari. Fortunatamente con il suo giro in auto non ha arrecato alcun danno a persone o cose”, scrive lo staff della polizia locale sul social.

