No time to die, svelato il titolo del nuovo film di 007 James Bond con Daniel Craig e Rami Malek | Trama, cast e data d’uscita

I fan lo attendevano da tempo, adesso c’è la conferma ufficiale. No time to die è il titolo del nuovo film di 007: si tratta del venticinquesimo episodio della saga che vede protagonista James Bond. Il film uscirà in Inghilterra il 3 aprile 2020, mentre negli Stati Uniti arriverà l’8 aprile.

A rivelare il nome del nuovo 007 sono stati direttamente i social ufficiali di James Bond. Il film sarà diretto da Cary Fukunaga, mentre nel ruolo dell’agente segreto più famoso del mondo c’è ancora una volta Daniel Craig.

Il regista Fukunaga ha preso dunque il posto di Danny Boyle, che aveva abbandonato il progetto per divergenze creative con la produzione. Le riprese della scena d’apertura di No time to die saranno svolte a Matera a partire dalla prossima domenica.

Fukunaga è noto per aver diretto l’intera prima stagione di True Detective (per la quale ha ricevuto l’Emmy Award) e per il film Netflix Beasts of No Nation.

L’agente 007 sarà donna e nera

No time to die, cast

Oltre a Daniel Craig, per lui si tratta dell’ultima volta nei panni dell’agente 007, troviamo Ralph Fiennes (Gareth Mallory / M) e la sua assistente Naomie Harris (Eve Moneypenny), Rory Kinnear (Bill Tanner) e Léa Seydoux (Madeleine Swann), Ben Whishaw (Q) e Jeffrey Wright (Felix Leiter).

Inoltre ci saranno delle new entry come Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencike Lashana Lynch. Ci sarà inoltre Rami Malek, vincitore dell’Oscar con la sua rappresentazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody.

No time to die, trama

Si tratta dell’episodio numero 25 della saga di 007. Nel film Bond ha lasciato il servizio attivo e si gode la vita in Giamaica. La sua pace è però di breve durata, perché il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendo aiuto.

James Bond sarà chiamato a salvare uno scienziato rapito, ma la missione si rivela molto più insidiosa del previsto, portando l’agente 007 sulle tracce di un misterioso criminale armato di una pericolosa nuova tecnologia.