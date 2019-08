Il nuovo look di Irina Shayk

Irina Shayk sconvolge i fan con il nuovo look adottato per l’ultimo servizio fotografico.

La modella appare molto meno composta del solito, spoglia degli abiti e del look eleganti a cui siamo abituati.

È selvaggia e indossa una frangia molto corta. La ex compagna di Bradley Cooper ha uno stile aggressivo e abiti sbarazzini che la fanno sembrare letteralmente un’altra persona.

Tutto per la nuova copertina del numero di agosto dell’edizione portoghese di Vogue, in cui Irina Shayk è sexy e bella come sempre, ma con un tocco diverso dal solito.

Molti fan potrebbero essersi agitati. Guardando le foto Instagram condivise da Irina sul suo profilo, alcuni follower hanno pensato che la modella abbia adottato questo nuovo stile in modo permanente. Uno stile che non piace agli amanti del classico.

Ma anche i più conservatori possono stare tranqulli, perchè il look di Irina è temporaneo e legato allo shooting. Nella realtà il suo taglio di capelli rimarrà quello di sempre: l’inconfondibile caschetto nero e la riga al centro che le incornicia il viso.

Frangia o meno, la modella sembra rinata dopo la rottura con l’attore Bradley Cooper, a cui era legata da quattro anni e da cui ha avuto la figlia Lea. La fine della storia risale al mese di giugno, e da allora tante voci e rumors sono girate sulla modella. Se per alcuni tabloid sarebbe entrata in uno stato di depressione, per altri invece si sarebbe consolata subito con il figlio del Clint Eastwood, che è anche un caro amico dell’ex.

Non ci sono conferme su possibili nuove relazioni della modella russa, ma le sue apparizioni restano impeccabili, nonostante lo strano look adottato per il servizio fotografico.

“Irina Shayk furibonda con Bradley Cooper”