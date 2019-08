Emma Watson e Tom Felton, il tenero scatto fa impazzire il web

Anche se tra Hermione Granger e Draco Malfoy non scorre esattamente buon sangue, Emma Watson e Tom Felton (che l’hanno interpretati per anni) non sono dello stesso avviso. La loro è un’amicizia che dura dai tempi di Harry Potter, la celebre saga cinematografica che li ha introdotti nel magico e scintillante mondo di Hollywood.

I due attori, entrambi in pigiama, sono insieme in Sud Africa: lo scatto caricato su Instagram li ritrae in un momento piuttosto intimo (l’abbigliamento lo conferma), mentre Tom insegna alla bella Emma a strimpellare la chitarra. “È una che impara in fretta”, scrive.

L’immagine in meno di ventiquattr’ore ha conquistato oltre un milione di like.

Draco Malfoy ha suonato per strada a Praga senza essere riconosciuto

A distanza di otto anni dall’ultimo film di Harry Potter, gli interpreti di Draco ed Hermione tornano ad accendere la speranza nei cuori di chi ha sempre sospettato che tra i due potesse esserci del tenero, almeno al di fuori delle telecamere.

Ma alla domanda non c’è stata risposta. Le fotografie pubblicate negli anni hanno soltanto incrementato il sospetto di un possibile legame romantico, ma Emma Watson (presto al cinema con il nuovo adattamento di Piccole Donne) e Tom Felton hanno sempre dichiarato di essere grandi amici. Questa non è la prima volta che i due attori trascorrono del tempo insieme tra un impegno e l’altro e i loro account Instagram fungono da testimoni.

Felton, in una recente intervista, ha detto di Emma: “È adorabile. Ci vediamo spesso. In realtà, non pubblichiamo spesso foto dei nostri incontri, anche se tutti adorano queste reunion”.

E se i fan della Dramione (il nome dato alla coppia Draco/Hermione) continuano a sperare, i loro interpreti preferiscono ancorarsi all’amicizia.

Harry Potter, questa teoria cambierà radicalmente il vostro modo di guardare il film