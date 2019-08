Belen pubblica una foto hot, ma a Stefano De Martino non piace

La showgirl argentina Belen ha pubblicato su Instagram una foto hot del suo sedere, ma pare che al marito Stefano De Martino non sia piaciuta troppo.

Sui social Belen ama mettersi in mostra: con il fisico mozzafiato che si ritrova, la presentatrice non manca di esporre le sue grazie nella vetrina di Instagram, ricevendo apprezzamenti a manca e dritta dai suoi milioni di followers.

L’ultimo scatto postato sui social, però, potrebbe non esser piaciuto al suo primo fan: il marito (ritrovato) Stefano. Belen ha pubblicato una foto in cui appare, sensualissima come sempre, in una posa che lascia intravedere bene, benissimo il fondoschiena.

La showgirl argentina non scrive molto accanto allo scatto, solo un cuoricino viola e la geolocalizzazione: Formentera. Belen e Stefano De Martino, infatti, stanno trascorrendo buona parte della loro estate 2019 alle Baleari, in una vacanza all’insegna del relax e dell’intimità.

Sotto alla foto si moltiplicano i commenti di chi apprezza (e non poco) lo scatto della showgirl. Ma Stefano De Martino lascia un commento sotto alla foto della moglie che suscita l’ilarità di tanti, ma che trasuda gelosia, e forse un pizzico di fastidio per quella posa decisamente hot.

L’ex ballerino di Amici, infatti, si è limitato a rispondere “Buon Natale”. Di primo impatto non è chiarissimo a cosa si riferisca Stefano, ma basta scorrere i commenti degli altri utenti per capire tutto. Per Stefano il sedere in bella vista della moglie sarebbe un “panettone”, dunque: “Buon Natale”.

Il fatto che Stefano De Martino non abbia usato alcun tipo di emoticon ironica, fa pensare che non abbia apprezzato affatto la foto hot pubblicata da Belen.

