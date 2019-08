Meghan Markle e il tributo in Suits

La duchessa di Sussex è volata nel Regno Unito e si è lasciata alle spalle gli Stati Uniti e la carriera da attrice, ma dall’altra parte dell’oceano nessuno l’ha dimenticata tanto che Meghan Markle ha ricevuto un tributo nella serie tv che l’ha resa celebre, Suits.

Nell’ultima stagione della serie con cui Meghan Markle è diventata famosa negli Stati Uniti, spunta una clip in cui si fa riferimento alla duchessa di Sussex. La scena ha fatto il giro del mondo, ha attraversato l’oceano ed è arrivata dritta dritta a Londra, dove i sudditi (e fan) dei reali sono impazziti per il riferimento alla Royal Family.

Nella clip si prende in giro il nuovo “ruolo” di Meghan Markle in “The Firm” (espressione usata da Lasy Diana per indicare la famiglia reale). Al marito di Rachel, Mike Ross (Patrick J. Adams nella vita reale) viene chiesto come sta la moglie.

“Se ti dicessi quanto è bello, probabilmente non mi crederesti”, scherza Mike. Scherzando sulla scena, l’account Twitter di Suits ha pubblicato la clip e accanto ha scritto: “A quanto pare sta DAVVERO bene”.

La duchessa di Sussex ha lasciato la serie alla fine della settima stagione. Alla base della scelta c’è stato proprio il principe Harry e soprattutto il rigido protocollo reale che non permette a un membro della famiglia di intraprendere la carriera da attore.

La stagione si è chiusa con il matrimonio di Rachel e Mike (Meghan Markle e Patrick J. Adams), che, dopo le nozze, decidono di trasferirsi a Seattle. Dopo quella stagione, Suits ne ha lanciate altre due, ma senza i due protagonisti non hanno avuto lo stesso successo delle altre.

Meghan Markle aveva già avvertito tutti, però: nella prima intervista rilasciata dopo il fidanzamento ufficiale con il principe Harry, nel novembre del 2017, Meghan ha avvertito che avrebbe lasciato la serie tv.

“Lo vedo come un cambiamento, un nuovo capitolo. Ho lavorato allo show per sette anni, siamo stati così fortunati ad avere quella durata”, ha detto il 37enne al momento.

Suits: ecco cosa succede al personaggio interpretato da Meghan Markle nella settima stagione

Meghan Markle torna in TV: eccola nel nuovo trailer di “Suits” | VIDEO