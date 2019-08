Fedez umilia Chiara Ferragni su Instagram

Il rapper milanese in fondo è sempre un ragazzino vivace che si diverte con poco e così, in uno degli ultimi post pubblicati sui social, vediamo Fedez che umilia la moglie Chiara Ferragni. Per scherzo, s’intende. I due, infatti, sono l’espressione della sintonia, tanto che spesso e volentieri li abbiamo visti prendersi in giro a vicenda, amorevolmente.

In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, il rapper milanese ha tirato uno scherzetto divertente all’influencer più famosa d’Italia, postando una foto (e alcune stories) su Instagram in cui si vede Chiara Ferragni addormentata.

Sul suo account Instagram, Fedez ha postato una foto con tre faccioni in primo piano: la sua, quella dell’amico youtuber Luis Sal e quella della moglie Chiara Ferragni. Solo che l’influencer appare addormentata, con gli occhi chiaramente chiusi e la bocca un po’ socchiusa.

Accanto alla foto simpatica, il rapper scrive: “Chi dorme si piglia selfie. (caption triste di Luis Sal)”.

Sotto al post, tanti gli utenti che si preoccupano per il futuro di Fedez e si scatena l’ironia: “Secondo me quando si sveglia si incavola”, scrive la nota cuoca della tv Sonia Peronaci. E ancora: “Scommetto che ti ha detto “mettila solo se tagli fuori il doppio mento”; “Tra un paio di ore fai una storia cosi sappiamo se sei ancora vivo. Ti abbiamo voluto bene!”; “Fede facci vedere quanto si arrabbierà Chiara nelle storie”.

E nelle stories, in effetti, il rapper fa vedere ai suoi milioni di followers la reazione della moglie quando si sveglia e vede il post. Non sembra affatto felice, Chiara Ferragni, ma siamo sicuri che la fashion blogger abbia perdonato in fretta il marito.

