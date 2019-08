Gossip news: le ultime notizie di oggi 18 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie di oggi, domenica 18 agosto 2019

Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Il motivo alla base del litigio tra il rapper milanese Fedez e lo youtuber Fabio Rovazzi è sempre stato avvolto dal mistero. A lungo i due si sono rifiutati di parlare della faccenda, lasciando i fan a bocca asciutta.

I due si erano avvicinati qualche anno fa, quando avevano avviato una proficua collaborazione artistica, resa ancora più speciale dall’amicizia che li univa. Insieme a loro c’era l’altro rapper, il leader degli Articolo 31 J-Ax.

A un certo punto, però, all’improvviso, i tre hanno smesso di farsi vedere insieme, di fatto annunciando così la fine di una collaborazione che pareva fondata su un rapporto indissolubile. Dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente uno di loro ha deciso di parlare e dire la sua su quanto avvenuto.

Fabio Rovazzi, infatti, nel corso di una lunga intervista rilasciata alla rivista Grazia, si è fatto sfuggire qualcosa in merito alla fine del rapporto lavorativo e umano con Fedez.

“Semplice, io e Fedez abbiamo preso strade diverse. Sono cose che capitano a tanti. Umanamente questa storia mi ha insegnato che non si può conciliare l’amicizia con il lavoro. Questa è la lezione più importante imparata fino ad ora”, ha detto lo youtuber.

Ma qualche tempo fa era stato anche lo stesso rapper a dire la sua sul tramonto della collaborazione con lo youtuber: “L’ho conosciuto che, sconosciuto, faceva video e sa che gli ho dato tantissimo. Lui stesso lo dice. L’evidenza non si può negare. Il mio errore è stato non comprendere che la sua direzione artistica era un’altra, non quella strettamente musicale. Grande talento d’attore, comunque. In tutto. Non lo avevo intercettato. Spero che continui su questa strada, ha una carriera davanti”.

Insomma, pare resti l’amaro in bocca per un rapporto che sembrava così solido e che, invece, è tramontato in fretta.

La sorpresa di Jovanotti per il matrimonio di una coppia di fan

Avrebbero dovuto giurarsi amore eterno sotto al palco del Jova Beach Party di Vasto, ma il concerto è stato annullato all’ultimo e la coppia si è sposata lo stesso, ma senza il cantante. Jovanotti, però, non ha voluto deludere i suoi fan e così ha inviato loro un videomessaggio davvero romantico.

Il cantante di Cortona ha intonato “A te”, una delle canzoni d’amore più belle che abbia mai scritto, e ha invitato la coppia a presentarsi all’ultima tappa del Jova Beach Party, rigorosamente in abiti da sposa, per rinnovare le promesse. Qui l’articolo completo.