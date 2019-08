Fedez asfalta l’utente Instagram che ha riempito di offese il piccolo Leone Ferragni

Fedez non accetta le offese, e su Instagram s’infuria con l’utente che osa insultare il piccolo Leone Lucia, figlio del cantante e di Chiara Ferragni.

Il rapper aveva condiviso sul social la foto di Leone insieme al cane della famiglia Ferragnez, Matilda.

Leone appare come sempre sorridente e bellissimo insieme al cane, eppure qualcuno ha avuto da ridire, e ha commentato la foto con una frase davvero offensiva:

“Sei un bel down come tuo padre”, scrive l’utente inviperito.

Fedez si è infuriato e non ha perso tempo, rispondendo al commento nelle sue storie Instagram.

“Vuoi far sapere al mondo quanto sei idiota? Eccoti accontentato”, scrive il cantante condividendo lo screenshot della frase offensiva, insieme alla risposta già data al follower: “Tu invece sei un co****ne, ma non avrai occasioni per riprodurti”.

E nella storia successiva scrive: “Don’t touch my lello”, “Non toccare il mio Lello”, il soprannome con cui Chiara Ferragni e Fedez chiamano il piccolo Leone.

Ma non finisce qui: Fedez continua pubblicando tra le storie il video dello schermo del suo telefono in cui scorre i nomi degli utenti che hanno messo “like” al commento offensivo dell’utente.

“Mi sembrava ingiusto non dare spazio anche a chi ha messo like a un commento del genere”, scrive papà Ferragni: “Se conoscete questi personaggi, fatemi un favore, mandateli sonoramente a cagare da parte mia”, continua Fedez.

Sembra che le mosse del cantante su Instagram in difesa del piccolo Leone di casa abbiano sortito l’effetto sperato, perché l’autore del commento ha scritto a Fedez.

“Scusami signor Fedez mi hanno preso il cellulare per farmi uno scherzo. Rimuoverò il commento”.

E il rapper milanese a questo punto appare tranquillo e commenta: “Quanta formalità”.

