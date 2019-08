Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan: trama e cast del film su Rete 4

Questa sera, venerdì 16 agosto 2019, va in onda su Rete 4 in prima serata Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, film poliziesco statunitense del 1973 per la regia di Ted Post. La pellicola, che è il seguito de Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, è il secondo capitolo della serie dedicata all’ispettore Callaghan. Nei panni di Harry Callaghan c’è Clint Eastwood.

Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan | Trama

Di che cosa parla i film Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan? Qual è la trama? La pellicola racconta la storia dell’ispettore Callaghan di San Francisco, esonerato per i suoi metodi violenti. Mentre vive questa “punizione”, una squadra della morte elimina un sindacalista e molti intoccabili, e Callaghan intuisce che dietro l’assassinio si nasconde una lotta politica che coinvolge alcuni agenti. L’uomo deciderà di risolvere personalmente questo intricato caso.

Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan | Cast

Qui di seguito il cast al completo del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Clint Eastwood – Harry Callaghan

– Harry Callaghan Hal Holbrook – tenente Neil Briggs

– tenente Neil Briggs Mitchell Ryan – agente Charlie McCoy

– agente Charlie McCoy David Soul – agente John Davis

– agente John Davis Felton Perry – ispettore Early Smith

– ispettore Early Smith Robert Urich – agente Mike Grimes

– agente Mike Grimes Kip Niven – agente Red Astrachan

– agente Red Astrachan Tim Matheson – agente Phil Sweet

– agente Phil Sweet Tony Giorgio – Frank Palancio

– Frank Palancio Christine White – Carol McCoy

– Carol McCoy Margaret Avery – prostituta

– prostituta Richard Devon – Carmine Ricca

– Carmine Ricca Suzanne Somers – bionda in bikini celeste

– bionda in bikini celeste Albert Popwell – Horace King

Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan: dove vedere il film in streaming

Il film va in onda stasera, venerdì 16 agosto 2019, a partire dalle 21.25 su Rete 4. Il canale è visibile al tasto 4 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al canale 504. Inoltre è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 104.

Per chi non fosse in casa, è possibile vedere in diretta streaming o recuperare con la funzione on demand il film, oltre che sulla piattaforma gratuita Mediaset Play, disponibile su pc, smartphone e tablet.