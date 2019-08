Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 13 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi martedì 13 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 agosto 2019 | Gemelli, Vergine, Sagittario

Periodo fortunato per i Gemelli, siete innamorati della vita e di chi vi sta accanto, i sentimenti per voi erano un privilegio e adesso sono la quotidianità. Nonostante qualche problema a lavoro, avete deciso di concentrarvi di più sull’amore e sulle amicizie, i rapporti interpersonali hanno la priorità assoluta.

Le stelle aiuteranno anche la Vergine in questo periodo: cari amici, se avete voglia d’incontrare persone nuove questo potrebbe essere il momento giusto; è importante dare spazio ai sentimenti, il vostro cuore necessita d’attenzioni.

Periodo fortunato anche il Sagittario, avvertite una grande forza, vi sentite invincibili e le stelle vi spingono a nuovi incontri, coltivate la vostra sfera sociale e sentimentale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 13 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata poco positiva per l’Ariete: ultimamente avete vissuto giornate intense, qualche influenza negativa continua a perseguitarvi ma non temete perché a breve la Luna girerà a vostro favore, soprattutto da Ferragosto avrete un po’ d’attenzione in più da parte dell’amore.

Cambiamenti in vista per il Toro, il lavoro vi metterà davanti a una scelta difficile e dovreste valutare bene i rischi e le complicazioni prima di arrendervi senza combattere.

Giornata di disagio per il Cancro, qualcosa vi turba, non sapete cosa, ma avete deciso di tagliare un po’ di rami secchi e avvicinarvi il più possibile a un cambiamento. Saturno contro, del resto, crea maggiori disagi anche in amore.

Leone nervoso non è mai un bene, soprattutto perché non riuscite a lasciar correre e avete sempre voglia di attaccar briga. Brutta aria a lavoro per la Bilancia, lo Scorpione è in una fase relativamente positiva anche se poi si lascia risucchiare facilmente dalla confusione.

Molta cautela per il Capricorno, troppa agitazione per l’Acquario. Neanche i Pesci se la passano molto bene, anziché godervi le vacanze avete ancora la testa sulla scrivania.