Oroscopo Paolo Fox 13 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 13 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 13 agosto 2019, segno per segno.

L’OROSCOPO DI OGGI DI TPI

L’OROSCOPO DI BRANKO DEL GIORNO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata di recupero per voi. Finalmente con la Luna nel segno, potrete riprendervi dal fine settimana turbolento. Anche gli incontri potrebbero andare a buon fine, soprattutto in vista di Ferragosto, dovreste prestare un po’ d’attenzione in più all’amore ed evitare i giudizi affrettati.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, cambiamenti in vista per il lavoro. Dovreste dare più ascolto al vostro istinto in questi giorni di fermento, valutare bene i rischi e le complicazioni potrebbe portare alla completa resa, quando invece avete bisogno di un cambiamento.

Disponete di una grande forza emotiva in questi giorni che durerà fino a Ferragosto. Evitate lo sforzo inutile.

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

Questo è un meraviglioso periodo per i Gemelli innamorati, i sentimenti sono privilegiati. Qualche problema invece sul versante professionale potrebbe tormentare anche i più audaci, la vostra ambizione potrebbe costarvi caro. Siete concentrati sull’amore e sulle amicizie, per voi le relazioni sono importanti, mentre chi è a caccia dell’anima gemella sarà propenso a nuovi incontri dopo Ferragosto.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cari Cancro, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata all’insegna del disagio, c’è qualcosa che vi turba ma non sapete dire cosa. Di recente avete deciso di tagliare i rami secchi consapevoli di dover cambiare qualcosa, le relazioni tossiche non fanno per voi ed è giusto cambiare pagina, sia a livello professionale che professionale. Saturno contro crea ulteriori disagi, anche in amore, ma forse qui siete voi a causarli, alzando un polverone per nulla.

Cari amici del Leone, quest’oggi potreste avvertire una ricca dose di nervosismo, dovuto forse a qualcuno in particolare che poco digerite. Le stelle vi consigliano di lasciar correre per evitare ulteriori discussioni, ma il vostro animo da guerriero non ce la farà a tenere nascosta la vostra rabbia. Eppure le stelle vi consigliano di non rovinarvi questo periodo promettente, rimandate le scelte importanti a dopo Ferragosto, quando avrete una maggiore chiarezza mentale.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 agosto 2019 | Vergine

Darete molta importanza agli incontri in questo periodo, cari amici della Vergine. Secondo Paolo Fox, qualcuno potrebbe davvero aiutarvi a dare una scossa alla vostra vita divenuta da tempo troppo monotona. Dovreste dare maggiore spazio ai sentimenti anziché rilegarli in un vecchio baule in soffitta, il vostro cuore necessita d’attenzioni e dovreste ascoltarlo. Anche la famiglia è importante, così come i progetti a lungo termine.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari amici della Bilancia, si respira ancora una brutta aria a lavoro, forse perché non avete ancora risolto qualche attrito. Le pressioni professionali incidono anche sulla sfera privata, non avviate discussioni con il vostro partner soprattutto se siete in un periodo di recupero, dovreste riguadagnare il terreno perso piuttosto che attaccar briga.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

Cari amici dello Scorpione, Paolo Fox ritiene che siete in un periodo positivo ma, nonostante ciò, tra oggi e giovedì potrebbe arrivare un po’ di confusione. A cosa sarà dovuta? Tenetevi lontani dai rischi, in questa fase delicata l’azzardo è un acerrimo nemico, così come le persone false. Vi piace essere sinceri e diretti, ma non tutti ricambiano la cortesia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, siete in un bel periodo, vi sentite forti e invincibili e niente può fermarvi. Le stelle v’indirizzano verso nuovi incontri sociali, ma anche sentimentali, cercate soltanto di non esagerare: se tirate troppo la corda rischiate di spezzarla. Chi vuole fare il doppio gioco e gestire due vite parallele prima o poi finirà con lo schiantarsi.

Cari amici del Capricorno, cautela sarà la vostra parola d’ordine fino a Ferragosto. Il lavoro vi darà qualche pensiero di troppo, così come le spese extra. Quelle che non avevate preventivato potrebbero mandarvi in agitazione, cosa per voi piuttosto frequente. Tenetevi lontani dalle tentazioni.

Cari Acquario, quanta agitazione quest’oggi! Giornata di nervosismi acuti, ma non temete perché si tratta di un periodo piuttosto di passaggio, la fortuna girerà dalla vostra a partire dalla prossima settimana e la tensione sarà soltanto un lontano ricordo. Evitate di gettare il vostro stress sugli altri.

Cari Pesci, dovreste lasciarvi andare di più in queste giornate di afa, godervi la compagnia e non pensare ai problemi, soprattutto se siete in vacanza. La scrivania vi aspetterà al ritorno, ma per il momento dovreste gettarvi a capofitto nelle nuove esperienze, accumulare qualche nuova lezione di vita nel vostro diario di bordo ed evitare il pessimismo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO