Lo squalo: trama, cast, trailer e streaming del film stasera 13 agosto su Rete 4

Stasera, martedì 13 agosto 2019, va in onda su Rete 4 il film Lo squalo, un vero e proprio cult del cinema mondiale. Un’occasione per rivederlo, o per conoscerlo per chi non lo ha mai seguito. La pellicola del 1975, diretta da Steven Spielberg, è un thriller senza tempo che ancora oggi riesce ad appassionare molti spettatori. Una trama avvincente e un cast di grande livello, per un film che si avvale anche delle musiche del cinque volte premio Oscar John Williams. Ecco tutte le anticipazioni.

Lo squalo, la trama del film stasera su Rete 4

La storia del film Lo squalo si basa su un attacco da parte del sicario marino ai danni di alcuni giovani del New England. A sparire è per prima Christine, che in quel momento si trovava in spiaggia a fare il bagno di mezzanotte.

Il Capo della Polizia Martin Brody, dopo il ritrovamento del cadavere, dispone il divieto per i bagnanti. Il sindaco però è contrario, e così muore un altro ragazzino. A quel punto sua madre decide di prendere l’iniziativa e propone una grossa somma di denaro a chiunque riesca a catturare lo squalo.

Si apre così un’accesa sfida, tra pescatori professionisti e dilettanti, tutti alla ricerca della temibile preda. Viene ucciso uno squalo tigre, e così tutti pensano che il pericolo sia finalmente scampato. In realtà dall’autopsia si capirà che non era quello l’animale che stavano cercando.

Il Sindaco però ancora non è convinto a imporre il divieto di balneazione, fino a quando il figlio di Brody non rischierà di perdere la vita in un nuovo attacco dello squalo. Inizia così una battaglia a mare aperto contro l’animale, che si dimostrerà davvero difficile da catturare. Insomma, una trama davvero avvincente e senza tempo.

Lo squalo film, il cast della pellicola

Tanti gli attori famosi che fanno parte del cast del film Lo squalo, stasera 13 agosto 2019 su Rete 4. La pellicola, diretta da Steven Spielberg, vede Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw, insieme a Lorrain Gary, Carl Gottlieb, Murray Hamilton e Susan Backlinie.

Nei ruoli minori troviamo Jonathan Filley, Chris Rebello, Robert Nevin, Craig Kingsbury, Peter Benchley, Jay Mello e altri.

Lo squalo film, il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale della pellicola del 1975 di Steven Spielberg, stasera su Rete 4:

Lo squalo, dove vedere il film in streaming

Il film Lo squalo va in onda martedì 13 agosto 2019 a partire dalle 21.25 su Rete 4. Il canale è visibile al tasto 4 del telecomando sul digitale terrestre, anche in HD al canale 504. Inoltre è disponibile sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 104.

Per chi non fosse in casa, è possibile vedere in diretta streaming o recuperare con la funzione on demand il film Lo squalo, oltre che sulla piattaforma gratuita Mediaset Play, disponibile su pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rete 4 in streaming