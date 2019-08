Aurora Ramazzotti corre all’aeroporto: “Devo rientrare in Italia per unʼemergenza” | VIDEO

Aurora Ramazzotti rientra dalla vacanza per un’emergenza e si scaglia contro easyJet

Aurora Ramazzotti ha dovuto interrompere le sue vacanze estive per un’emergenza. È l’annuncio che ha dato la figlia di Michelle Hunziker su Instagram con un video.

Aurora ha trascorso questi primi giorni di agosto a Mykonos, in Grecia, con il fidanzato Goffredo Cerza e alcuni amici. Il rientro a Milano era previsto il 16 agosto, ma a causa di un imprevisto la coppia è stata costretta a preparare le valigie in fretta e furia.

Non è ancora chiaro il motivo dell’emergenza, ma pochi minuti fa Aurora ha pubblicato su Instagram una serie di stories in cui spiega il disagio che sta vivendo in aeroporto.

La figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera ha infatti acquistato un biglietto last minute in overbooking con la compagnia aerea easyJet.

“Per un’emergenza abbiamo dovuto comprare un volo per tornare prima: dovevamo partire il 16 e stiamo partendo oggi”, annuncia Aurora su Instagram.

La ragazza si trova bloccata in aeroporto. “Abbiamo un’emergenza e dobbiamo rientrare assolutamente in Italia”, sottolinea più volte nel video.

Sul social Aurora Ramazzotti ha deciso di sfogarsi con i follower su quanto accaduto in aeroporto e si è scagliata contro easyJet.

“Ancora una volte le mie disavventure di viaggio continuano. Per un’emergenza io e Goffredo abbiamo dovuto comprare un volo per tornare prima. Dovevamo partire il 16 e stiamo partendo oggi (12 agosto, ndr). Almeno ci stiamo provando a partire oggi. EasyJet ci ha venduto un volo in overbooking che vuol dire che il volo ha raggiunto la massima capienza di passeggeri, ma loro ti vendono comunque il biglietto perché in caso non si presentasse qualcuno tu puoi salire. Però non te lo dicono nel momento in cui lo compri, te lo dicono nel momento in cui arrivi in aeroporto, imbarchi la valigia, fai tutta la tiritera, aspetti che il volo si riempia poi arrivi e ti dicono che non puoi salire”.

“Dopodiché non ci sono più voli per tornare a Milano quindi noi dovremo per forza arrangiarci perché appunto abbiamo un’emergenza e dobbiamo assolutamente rientrare in Italia. E nel frattempo tu li chiami: il servizio clienti non ti risponde, le persone che lavorano per easyJet ti trattano malissimo e noi siamo qua ad aspettare”.

In un’altra storia, Aurora Ramazzotti con ironia si lamenta del forte caldo percepito in aeroporto. E così, per refrigerarsi, la ragazza si siede sul frigorifero per l’acqua. E dice: “Se qualcuno dice qualcosa faccio un casino”.

