Notte di San Lorenzo 2019: data, storia, frasi e dove vedere le stelle cadenti

Ogni anno, tutti noi passiamo una notte intera con il naso all’insù verso il cielo – sperando che sia sereno – con la speranza di vedere quella coda illuminata che ci fa sognare: la notte di San Lorenzo è uno degli eventi più affascinanti dell’anno e adesso tutto è pronto per l’edizione 2019.

Non c’è agosto senza stelle cadenti e la notte di San Lorenzo è per antonomasia quella dei desideri, da esprimere non appena si vede una stella cadente: sono milioni le persone che vivono quindi questa notte con grande emozione. Del resto, osservare il cielo fa venire alla mente ricordi positivi, in cui ci si sente in pace con il mondo, circondati dalla bellezza della natura e da un’irripetibile aria di romanticismo.

Ecco perché la notte di San Lorenzo 2019 è un evento assolutamente da non perdere. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questa giornata.

Notte di San Lorenzo 2019, gli eventi in programma: dove vedere le stelle cadenti

Notte San Lorenzo 2019, la data

Partiamo innanzitutto dall’informazione base: quando è la notte di San Lorenzo 2019? Quest’anno la notte delle stelle cadenti cade nella giornata di sabato 10 agosto.

Un giorno non casuale, visto che il 10 agosto – secondo il calendario cristiano – si ricorda il martirio di San Lorenzo. Tuttavia, trattandosi di un evento legato fortemente all’astronomia e non al nostro calendario, la data del 10 agosto è puramente indicativa.

Al contrario, gli esperti sottolineano che questo sabato non sarà il momento clou della notte delle stelle, dal momento che nei giorni immediatamente successivi (soprattutto il 12 e il 13 agosto intorno alle ore 22) e anche fino a Ferragosto dovrebbe essere addirittura più facile vedere le stelle cadenti.

Dunque, amanti della natura, vi conviene rimanere con il naso all’insù per un paio di sere. Così, sarete sicuri di non perdervi nemmeno uno di questi fenomeni straordinari e profondamente affascinanti.

Notte di San Lorenzo: le frasi più belle da dedicare

Notte San Lorenzo 2019, la storia di questo evento

Come già anticipato, la notte di San Lorenzo viene chiamata così perché cade nel giorno in cui i cristiani festeggiano l’omonimo santo e martire.

San Lorenzo è il patrono di cuochi, pompieri e diaconi. Originario della Spagna, dove nacque nel III secondo dopo Cristo, si trasferì a Roma al seguito del futuro papa Sisto II, che lo scelse per assistere orfani e vedove nella città eterna.

Lorenzo morì martire per il suo credo religioso, probabilmente durante il regno dell’imperatore Valeriano, che emanò un editto secondo cui tutti i vescovi, presbiteri e diaconi dovevano essere uccisi. Lorenzo aveva 33 anni.

Ma perché questo santo è collegato alla notte delle stelle cadenti? Si dice che Lorenzo sia stato steso su una graticola e arso vivo, anche se questa ricostruzione non è mai stata confermata pienamente dagli studi.

Nonostante non si abbia la certezza sulla modalità della sua morte, San Lorenzo è stato collegato al fenomeno delle stelle cadenti perché il movimento di queste ultime ricorda quello dei carboni ardenti con cui il santo sarebbe stato ucciso.

Giovanni Pascoli, nella sua poesia “X agosto”, interpreta le stelle cadenti come lacrime del cielo. E da allora la notte del 10 agosto è divenuta per tutti la notte di San Lorenzo.

Notte San Lorenzo 2019, cosa sono in realtà le stelle cadenti

La cosa più singolare del fenomeno della notte di San Lorenzo è che, nonostante si celebri la caduta delle stelle cadenti, quelle che vediamo in cielo sono in realtà altri corpi celesti.

Quelle che vediamo in cielo nelle notti di agosto sono in realtà delle meteore, precisamente le Perseidi. In questo periodo, infatti, la Terra passa attraverso lo sciame di queste meteore ed è questo il motivo per cui dal nostro pianeta, guardando all’insù, si vedono questi corpi volanti luminosi che cadono.

E di conseguenza è questo il motivo per cui l’apice delle “stelle cadenti” non è proprio il 10 agosto, ma le notti successive, quando la Terra entra proprio nel pieno delle Perseidi.

Notte San Lorenzo 2019, dove vedere al meglio le stelle

Per vedere le stelle cadenti non bisogna soltanto aguzzare la vista. Sebbene siano dei fenomeni abbastanza visibili, infatti, è anche necessario che ci siano le condizioni adatte perché dalla Terra si possa assistere a questo straordinario evento.

Innanzitutto, come è ovvio, è consigliato posizionarsi in un posto al buio. Se siete nel bel mezzo delle luci delle vostre città, dunque, è possibile che non riusciate a vedere bene le Perseidi. Allo stesso tempo, dovete sperare che le condizioni del meteo siano ottime: se il cielo è coperto, la visibilità sarà inevitabilmente ridotta.

Ad esempio, dal mare o dalle aree di montagna potrebbe essere più facile scorgere le stelle cadenti, perché siete certi di avere la visuale totalmente libera. L’ideale, tuttavia, è servirvi degli osservatori astronomici che ci sono in molte città italiane e che, per la notte di San Lorenzo 2019, organizzano eventi a tema per osservare le Perseidi.

Notte San Lorenzo 2019, le frasi più belle

Come tutti sanno, la notte di San Lorenzo non è solo quella perfetta per esprimere un desiderio. È anche il momento giusto per far sì che alcuni di essi, soprattutto quelli riguardanti l’amore, si avverino.

Come? Ovviamente scrivendo un bel messaggio alla persona amata. La notte di San Lorenzo è la scusa perfetta per abbandonarsi al grande romanticismo.

Siete a corto di idee? Abbiamo raccolto una serie delle migliori frasi per questa notte fantastica:

Per quanto difficile possa essere la vita, c’è sempre qualcosa che è possibile fare. Guardate le stelle invece dei vostri piedi.

Stephen Hawking

invece dei vostri piedi. A grandi sorsate mi ubriacavo di stelle.

Guillaume Apollinaire

Se guardi il cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo ma è solo amore.

Khalil Gibran

Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro, per un desiderio che esprimi te ne rimangono fuori altri cento!

Ligabue, Niente paura

San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché sì gran pianto nel concavo cielo sfavilla.

Giovanni Pascoli

Quanno me godo da la loggia mia

quele sere d’agosto tanto belle

ch’er celo troppo carico de stelle

se pija er lusso de buttalle via,

ad ognuna che casca penso spesso

a le speranze che se porta appresso.

Trilussa

quele sere d’agosto tanto belle ch’er celo troppo carico de stelle se pija er lusso de buttalle via, ad ognuna che casca penso spesso a le speranze che se porta appresso. A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora.

Albert Camus

Chi ci ha dato gli occhi per vedere le stelle senza darci le braccia per raggiungerle?

Florbela Espanca

Le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell’infinito.

Confucio