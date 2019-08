Crisi di governo: Matteo Salvini annuncia la sua candidatura a premier

Dopo aver ufficializzato la crisi di governo, Matteo Salvini ha annunciato la sua candidatura a premier.

“Abbiamo fatto una scelta di coraggio. Adesso chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi pieni potermi per poter fare quello che abbiamo promesso senza palle al piede. Chi sceglie Salvini sa cosa sceglie”: così il leader della Lega ha ufficializzato la sua candidatura ai cronisti, al termine del suo comizio a Pescara.

Il riassunto della giornata di ieri: Salvini apre la crisi di governo

Il ministro dell’Interno nel pomeriggio di giovedì 8 agosto aveva avuto un incontro con il premier Conte, al quale aveva dichiarato conclusa l’esperienza di governo.

Una decisione poi ufficializzata in serata con le seguenti parole: “Non c’è più la maggioranza, andiamo subito al voto”.

Il leader del Carroccio, inoltre, ha fatto intendere che alle prossime elezioni si presenterà da solo, in modo tale da avere le mani libere. D’altronde, come dimostrato dai sondaggi, Salvini, forte del consenso che lo vede quasi al 40 per cento, in questo momento può governare il Paese con qualsiasi combinazione.

Elezioni anticipate, Salvini vince con ogni combinazione

Secondo le ultime rivelazioni, infatti, il vicepremier vincerebbe le elezioni con ogni combinazione: da solo, con il centrodestra unito o anche solamente con Fratelli d’Italia come alleato.

Per Salvini la prossima battaglia è sulla scelta della data delle elezioni. Su questo fronte, infatti, sembra essere già cominciato un braccio di ferro con il premier Conte, che non sembrerebbe avere la stessa fretta del suo, ormai quasi ex, vice.

