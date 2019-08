Oroscopo Paolo Fox 8 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 8 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 8 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, in amore siete chiamati a recuperare un sentimento importante ma che recentemente si è spento o indebolito. Fate ordine in voi stessi e capite dove volete andare e con chi. Valutate se è il caso di provare una nuova esperienza.

Cari Toro, giornata all’insegna del malessere per il vostro segno. Siete particolarmente sotto pressione e questo vi mette ansia, soprattutto nei rapporti con amici e in amore. Attenti a non riversare il vostro stress sul partner.

Amici dei Gemelli, giornate in cui dovete stare particolarmente sull’attenti. Evitate dunque complicazioni almeno fino a sabato e cercate invece di mantenere un basso profilo. In amore se avete chiuso una storia da poco, non aspettatevi grandi novità a breve.

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede un cielo davvero positivo per il vostro segno. Guardate al futuro con ottimismo e soprattutto con una maggiore positività rispetto a quella che avete adesso. Confusione sul lavoro e nelle collaborazioni.

Amici del Leone, avete assoluta necessità di rilassarvi e staccare un po’ la spina dopo una lunga annata. Anche questo 8 agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox è infatti particolarmente agitato: non è facile gestire troppe cose contemporaneamente.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, ultimamente avete avuto a che fare con una persona importante che ha necessitato del vostro aiuto. La vostra generosità e buon cuore vi hanno infatti permesso di starle vicino in un momento difficile.

Amici della Bilancia, occhio in particolare alle spese nella giornata di oggi 8 agosto 2019. Avete speso più del dovuto e questo si ripercuote sulle vostre finanze. Venerdì e Sabato giornate migliori in amore. Attenzione però ad un piccolo calo fisico nel weekend.

Cari Scorpione, siete un po’ abbattuti perché avete dovuto far fronte ad alcune difficoltà sia in amore che nei rapporti di amicizia e familiari. Mantenete la calma e cercate di evitare i litigi. Sicuramente avete grande bisogno di una vacanza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 agosto 2019 | Sagittario

Giornata davvero positiva per le relazioni: siete tra i segni più fortunati di oggi. Se siete single e siete in cerca di un nuovo amore, questa può essere la giornata giusta. Avete tante cose da fare, almeno una andrà in porto.

Amici del Capricorno, se avete progetti importanti da portare avanti, fatelo pure ma sappiate che le cose migliori si concretizzeranno non prima della seconda metà del mese. Bene in particolare l’amore, dopo un paio di mesi difficili.

Cari Acquario, una giornata in cui vivete un evidente calo fisico. Le cose migliori, dunque, arriveranno dalla seconda metà di agosto. Attenti a violente discussioni in corso, ci sono situazioni che si devono ancora chiarire e anzi si stanno complicando.

Amici dei Pesci, siate più istintivi e fatevi guidare dalle emozioni. In amore possibili conflitti con il partner: parlatevi e cercate di chiarire. Non siate troppo severi e non pretendete la Luna, questo vi crea solo stress. Ritrovate la serenità perduta.

