Le amiche della sposa, tutto sul film: trama, cast e streaming

Cosa succede quando una vostra amica deve sposarsi? Non è ben chiaro quello che parte nella testa delle amiche della sposa, eppure il regista Paul Feig ha tentato di spiegarlo in un’esilarante commedia dal tocco stellato.

Le amiche della sposa, in lingua originale Bridesmaids, è un film del 2011, dura 125 minuti ed è stato distribuito da Universal Pictures.

Di cosa parla il film? Qual è il cast? E dove vederlo in streaming?

Le amiche della sposa film | Trama

Annie è una comune ragazza del Midwest che non ha trovato ancora l’amore. Nonostante abbia superato i trent’anni, Annie può contare su pochissime storie d’amore nel suo bagaglio d’esperienze. La sua migliore amica Lillian invece sta per sposarsi e le chiede di essere la sua prima damigella.

Per Annie è una grande novità, non l’ha mai fatto prima, ma accetta volentieri per grande affetto. Purtroppo, ben presto la single capirà che seguire la sua migliore amica in tutti gli eventi pre-matrimoniali non sarà un grande spasso, ancor di più per il suo atteggiamento snob, ma in particolare per una delle altre migliori amiche di Lillian che sembra essere più che intenzionata a rubarle il posto di damigella con ogni mezzo possibile.

Le amiche della sposa film | Cast

Il cast de Le amiche della sposa è ricco di volti conosciuti in quel di Hollywood. Tra le protagoniste abbiamo Kristen Wiig che interpreta la single Annie nonché migliore amica della sposa.

Al suo fianco spunta Maya Rudolph, la sposa in questione Lillian, snob e ricca come poche.

Rose Byrne invece interpreta Helen Harris e Melissa McCarthy interpreta Megan. Ancora nel cast abbiamo Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O’Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk, Rebel Wilson, Greg Tuculescu, Lynne Marie Stewart, Andy Buckley, Michael Hitchcock, Joe Nunez e Tim Heidecker.

Le amiche della sposa film | Streaming

Dove vedere Le amiche della sposa? Il film va in onda su Canale 5 giovedì 8 agosto 2019 in prima serata, a partire dalle ore 21:25. Chi vuole seguire in diretta televisiva il film può farlo sintonizzandosi al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre.

Chi invece vuole guardare la commedia in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.