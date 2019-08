Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono di nuovo insieme. Almeno per quanto riguarda le vacanze: i due sono stati visti e fotografati insieme a Taormina, dove la modella Marica Pellegrinelli ha raggiunto Eros.

Le immagini esclusive appaiono sul settimanale Chi di questa settimana. Ma c’è un motivo per cui i due, a un mese dall’annuncio ufficiale della rottura, sono di nuovo vicini: i figli.

La coppia infatti ha due bambini, e ha deciso di trascorrere le vacanze nello stesso luogo, nonostante si siano lasciati, per il bene dei piccoli. Per farli sentire l’affetto dei genitori e non soffrire della separazione.

Eppure potrebbe esserci dell’altro, come notano i fan.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, infatti, si erano tolti le fedi dopo la rottura. Nelle foto apparse sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini, invece, appaiono nuovamente con l’anello al dito.

Un’altra mossa per tranquillizzare i figli, o c’è dell’altro?

Nei giorni scorsi la modella è andata al concerto del cantante. Era stata lei stessa a postare su Instagram un video della performance musicale dell’ex marito.

E adesso la mossa di Taormina. Non resta che chiedersi se la coppia è di nuovo insieme per i figli o per amore.

