🔴 SE CERCHI TUTTI I CONTENUTI DELLA CATEGORIA SHOPPING, AGGIORNATI QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Offerte Vodafone agosto 2019: le migliori tariffe mobile con giga, minuti e SMS | Abbonamenti e ricaricabili

È iniziato un nuovo mese e anche ad agosto 2019 sono tanti i consumatori alla ricerca di informazioni sulle ultime offerte mobile del mese di Vodafone.

Il popolare gestore britannico, del resto, è uno dei più apprezzati nel nostro paese: più volte è stato premiato perché è l’operatore che vanta una delle maggiori coperture della rete LTE in Italia, come anche una delle migliori velocità di navigazione.

Vodafone risponde a Iliad: ecco il marchio low cost “Ho”

Negli anni, infatti, Vodafone si è dimostrato l’unico vero competitor della TIM, l’operatore telefonico nazionale. Se c’è un “difetto” in Vodafone è quello di non avere tariffe sempre competitive, anzi il contrario.

Però, con le offerte mensili ci sono sempre dei pacchetti, sia su abbonamento che ricaricabili, che possono attirare l’attenzione dei clienti. Anche perché c’è da battere la spietata concorrenza degli operatori virtuali low cost, su tutti Iliad.

Ma quali sono le principali offerte mobile Vodafone di agosto 2019?

Offerte Vodafone agosto 2019: Unlimited 4x Pro

La prima offerta del mese è Vodafone Unlimited 4x Pro, che prevede minuti illimitati, 10 giga di internet in 4G e giga illimitati su app di Chat, Mappe, Social network e streaming musicale.

Costo mensile: 19,99 euro (o 14,99 euro se si paga con carta di credito o conto corrente).

Offerte Vodafone agosto 2019: RED Unlimited

Gran parte delle offerte Vodafone ricaricabili di questo periodo fanno parte del filone RED Unlimited, che ha come obiettivo quello di incontrare i gusti e le preferenze di specifiche fasce di consumatori. Queste tariffe prevedono bundle di minuti e SMS illimitati, con opzioni anche per l’estero.

La prima è RED Unlimited Smart, che prevede minuti illimitati (anche verso altri paesi UE), SMS illimitati, 40 giga in 5G e giga illimitati su app di Chat, Mappe, Social Network e Musica. Il costo mensile è di 24,99 euro (o 18,99 euro per chi sceglie addebito su carta di credito o conto corrente).

La seconda è RED Unlimited Ultra, che prevede minuti illimitati (anche verso altri paesi UE), 1000 minuti internazionali (extra UE), SMS illimitati, 30 giga in 5G, 1 giga Roaming extra UE, 200 minuti roaming extra UE, giga illimitati per Chat, Mappe, Social Network e Musica e servizi Segreteria telefonica, Richiamami, Recall e Rete Sicura inclusi. Il costo mensile è di 34,99 euro (o 24,99 euro per chi sceglie addebito su carta di credito o conto corrente).

La terza offerta Vodafone di agosto 2019 è RED Unlimited Black, che prevede invece minuti illimitati (anche verso altri paesi UE), 1000 minuti internazionali (extra UE), SMS illimitati, giga illimitati in 5G, 5 giga Roaming extra UE, 1000 minuti roaming extra UE, giga illimitati per Chat, Mappe, Social Network e Musica e servizi Segreteria telefonica, Richiamami, Recall e Rete Sicura inclusi. Il costo mensile è di 59,99 euro (o 39,99 euro per chi sceglie addebito su carta di credito o conto corrente).

Offerte Vodafone agosto 2019: Shake It Easy

La Vodafone Shake It Easy è invece un’offerta dedicata a tutti i clienti che hanno meno di 30 anni. Prevede minuti e SMS illimitati, 30 giga di traffico dati (che diventano 60 per chi paga con addebito su carta di credito o conto corrente), giga illimitati su app di chat, mappe, social e musica e 3 mesi di abbonamento Netflix incluso.

Il costo mensile è di 14,99 euro.

Offerte Vodafone agosto 2019 da altri operatori: Special Minuti 50 Giga

Per quanto riguarda invece le tariffe “Operator attack”, ovvero le offerte Vodafone destinate a nuovi clienti che provengono da specifici altri operatori concorrenti o anche a chi riceve uno specifico messaggio, ad agosto 2019 c’è la tariffa Special Minuti 50 Giga.

Si tratta di un’offerta che prevede minuti illimitati e 50 giga in LTE con hotspot incluso. Il costo mensile è di 6,99 euro per i clienti che provengono da operatori virtuali (incluso ho. Mobile, esclusa Kena Mobile), oppure 7,99 euro per chi proviene da Iliad e Kena Mobile.

Le migliori offerte di agosto 2019 di TIM

Le migliori offerte di agosto 2019 di Iliad