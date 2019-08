Fiumicino, lo sconcertante video della tromba d’aria che ha ucciso Noemi Magni

Tromba d’aria a Fiumicino: il video della tempesta che ha ucciso Noemi Magni

È passata una settimana esatta dalla tragica vicenda di Focene, a Fiumicino (Roma) dove nella notte tra sabato 27 e domenica 28 luglio 2019 una violenta tromba d’aria ha ucciso una ragazza di 27 anni, Noemi Magni: sul web, adesso, circola un video che mostra tutta la violenza della tempesta di vento che si è abbattuta sulla cittadina sul litorale laziale.

Le immagini, prese dalle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina presso cui Noemi Magni aveva cercato di trovare rifugio e pubblicate su Facebook da Tiziano De Santis, sono emblematiche: in circa 30 secondi di video si vede chiaramente la tromba d’aria formarsi vicino a una delle pompe di benzina.

Poi, in meno di un attimo, la forza devastatrice del vento che porta via tutto. Volano i cartelli stradali, detriti di ogni tipo si riversano sulla strada e la stessa telecamera oscilla pericolosamente.

Proprio in quella zona, Noemi Magni aveva cercato riparo a bordo della sua Smart. Era piena notte, ma la ragazza era uscita per comprare delle sigarette. Poi la tempesta: la tromba d’aria che ha raggiunto in breve tempo il suo massimo e Noemi che, prudentemente, ha evitato di rimanere in strada e ha cercato di ripararsi.

La sua auto è stata però sollevata e sbalzata di decine di metri dal forte vento: prima ha sbattuto sul guard rail, poi è arrivata oltre un canale di bonifica nei pressi dell’aeroporto di Fiumicino.

Secondo alcuni testimoni, il padre della ragazza ha anche cercato in tutti i modi – una volta arrivato sul posto insieme alle forze dell’ordine – di salvare la figlia. Per lei, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Tromba d’aria a Focene, 27enne risucchiata dall’uragano. Il padre ha provato a salvarla: “Non te ne andare”