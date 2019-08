Lo scioccante tweet di Salvini: “Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la ruspa”

“Ma vi par normale che una zingara a Milano dica “A Salvini andrebbe tirata una pallottola in testa”? Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA”. Sono le scioccanti parole del ministro Salvini, in un’intervista a Sky Tg24 e rilanciate su Twitter.

Il tweet ha ricevuto in pochissimi minuti centinaia di commenti e condivisioni.

#Salvini: Ma vi par normale che una zingara a Milano dica “A Salvini andrebbe tirata una pallottola in testa”?

Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA. @SkyTG24

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 1, 2019

Come al solito il pubblico si è diviso a metà, tra i sostenitori di Salvini e chi invece ha reputato inaccettabili le sue parole.

Il commento sulla pallottola a cui si riferisce Salvini è riportato in questa intervista de Il Giornale:

🔴 “Bisogna mettere un proiettile in testa a Salvini” dice questa ROM.

Vergognoso.

Se pensano di fermarci con le minacce si sbagliano di grosso.

Obiettivo: chiusure, sgomberi, allontanamento e ripristino della legalità, alla faccia di questi violenti.#tolleranzazero pic.twitter.com/p1vGslHz4k — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 31, 2019

“Che Salvini venga qui se ha le palle”, aveva detto una rom in un reportage nel campo irregolare di via Monte Bisbino, periferia nord di Milano. Nel servizio era stato dichiarato che “a Salvini dovrebbe essere tirata una pallottola in testa”, e che il ministro dell’Interno è un “coglione”. Il reportage del Giornale arriva a pochi giorni dopo l’annuncio del vicepremier di voler avviare un censimento dei campi rom in Italia.

