Film da vedere su Netflix ad agosto 2019: il catalogo estivo tra documentari e anime

Netflix propone nuovi film nel suo catalogo del mese di agosto, ma quali vedere? Oltre alle tante proposte che allietano gli utenti, la piattaforma streaming si ripropone ogni mese di rimpolpare i propri contenuti d’intrattenimento.

Quali sono i film da vedere su Netflix ad agosto? Vediamo insieme.

Film da vedere su Netflix | Agosto 2019

Il catalogo di Netflix si riempie di pellicole originali e non, vecchie e nuove, spaziando anche dai documentari ai film anime.

A partire dal primo agosto 2019, il catalogo del colossal streaming porterà nella sua casa 50 volte il primo bacio, una fresca commedia che non stanca mai con Adam Sandler e Drew Barrymore.

Le serie da vedere su Netflix ad agosto



Arriva anche la commedia fantastica Ghost Town, film diretto da David Koepp con Ricky Gervais che racconta di un dentista convinto di avere abilità fuori dal comune. E ancora sempre dal 1 agosto su Netflix arrivano i film Lo smoking, L’ultimo dei Mohicani, Realms, Un ragazzo come gli altri, Vendetta Mortale e Wild Wild West.

Il due agosto è la volta di Omicidio all’Italiana.

Per quanto riguarda i documentari, Netflix fa spazio anche a Grand Design, che torna con la quinta stagione il primo agosto.

Il due agosto è la volta di Basketball or Nothing con la prima stagione, mentre il tre agosto debutta la prima stagione di I Am Killer. Il 21 agosto arriva su Netflix American Factory.

Di anime, nel catalogo del mese di agosto è previsto L’attacco dei Giganti con la terza stagione.

Film da vedere su Netflix | Le serie televisive

Più che per i film, il mese di agosto sarà importante per Netflix perché riporterà sui piccoli schermi del mondo alcune serie televisive che fanno gola a moltissimi appassionati di serie tv. Di seguito vi riportiamo le serie in uscita da agosto 2019:

2 agosto: Dear White People (Stagione 3)

2 agosto: Girls (Stagione 2)

5 agosto: Ci Mancava Solo Nick (Stagione 2)

8 agosto: Wu Assassins(Stagione 1)

9 agosto: Glow (Stagione 3)

9 agosto: Le Ragazze del Centralino (Stagione 4)

9 agosto: Sintonia (Stagione 1)

16 agosto: Better Than Us (Stagione 1)

16 agosto: Mindhunter (Stagione 2)

23: agosto: Tredici – 13 Reasons Why (Stagione 3)

30 agosto: Dark Crystal: La Resistenza (Stagione 1)

Cosa c’è al cinema ad agosto?