Act of valor, tutto sul film: trama, cast, trailer e streaming

Stasera lunedì 29 luglio 2019 va in onda su Italia 1 il film Act of valor, una pellicola d’azione del 2012 diretta da Mike McCoy e Scott Waugh. Un film molto avvincente adatto al pubblico giovane di Italia 1. Appuntamento dunque stasera dalle 21.20. Ma qual è la trama, il trailer e il cast? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Act of valor | Trama

Il film Act of valor vede come ambientazione di base l’attentato suicida nelle Filippine, nel quale perderanno la vita l’ambasciatore americano, suo figlio e una decina di alunni di una scuola privata. Dietro a questo episodio folle c’è il terrorista ceceno Abu Shabal (interpretato da Jason Cottle).

Ci si sposta poi in Sud America, dove due agenti della CIA, Walter Ross (Nestor Serrano) e Morales (Roselyn Sanchez), hanno un incontro per discutere di un trafficante di droga, Mikhail Troykovich soprannominato Christo (interpretato da Alex Veadov).

Gli uomini di Christo, che da tempo erano sulle tracce degli agenti, attaccano l’appartamento in cui si trovano i due. Ross viene ucciso, mentre Morales viene prima sequestrata e poi torturata, col lo scopo di estrapolare il maggior numero di informazioni.

Una squadra del Navy SEAL riuscirà a salvare Morales, che prima del sequestro stava indagando sulle connessioni tra il terrorista Abu Shabal e Christo. Per salvarla, il team si paracaduterà in una giungla affrontando una pericolosa missione.

Act of valor film | Cast

Tanti gli attori di successo nel cast di Act of valor, film del 2012 diretto da Mike McCoy e in onda oggi 29 luglio 2019 su Italia 1 dalle 21.20. Nei panni di Sanchez c’è Emilio Rivera, mentre Nestor Serrano interpreta Walter Ross. Ecco il cast completo del film Act of valor:

Emilio Rivera: Sanchez

Nestor Serrano: Walter Ross

Gonzalo Menendez: Comandante Pedros

Roselyn Sánchez: Lisa Morales

Alex Veadov: Christo

Jason Cottle: Abu Shabal

Marc Margulies: ambasciatore USA

Dimiter Marinov: Kerimov

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano del film del 2012 stasera su Italia 1:

Streaming

Come vedere il film in tv e in streaming? Basta sintonizzarsi stasera dalle 21.20 su Italia 1, la rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky la serie è visibile al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, smartphone o tablet e potete seguire in diretta streaming il film Act of valor usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.