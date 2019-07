R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà film: trama, cast e streaming del film su Italia 1

R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà è il film che va in onda questa sera in prima serata su Italia 1, a partire dalle 21.20. La pellicola, girata nel 2013 e diretta da Robert Schwentke, vede come protagonisti Jeff Bridges e Ryan Reynolds ed è tratta dall’omonimo fumetto ideato da Peter M. Lenkov e pubblicato dalla Dark Horse Comics.

Trama

Roycephus “Roy” Pulsipher (Jeff Bridges) e Nick Cruz Walker (Ryan Reynolds) sono due poliziotti “non morti” che vengono rispediti sulla Terra dal Dipartimento Rest In Peace con l’obiettivo di proteggere il nostro mondo da una folta schiera di creature distruttive che si rifiutano di compiere un trapasso pacifico.

Lo sceriffo Pulsifer è un veterano che ha trascorso la sua carriera con la leggendaria forza di polizia conosciuta come R.I.P.D., addetta al monitoraggio di spiriti mostruosi che si sono abilmente camuffati tra la gente comune. La sua missione è quella di arrestare e consegnare alla giustizia un tipo speciale di criminali che cercano di sfuggire al giudizio finale nascondendosi sulla Terra tra i cittadini ignari. Il suo collega Walker, agente appena ucciso, proverà a rintracciare il responsabile della sua morte.

Ripd poliziotti dall’aldilà film | Cast

Qui di seguito il cast al completo di R.I.P.D – Poliziotti dall’aldilà:

Jeff Bridges – Roycephus “Roy” Pulsipher

– Roycephus “Roy” Pulsipher Ryan Reynolds – Nick Cruz Walker

– Nick Cruz Walker Kevin Bacon – Bobby Hayes

– Bobby Hayes Mary-Louise Parker – Mildred Proctor

– Mildred Proctor Robert Knepper – Nawlicki

– Nawlicki Stephanie Szostak – Julia Walker

– Julia Walker James Hong – Nonno Chen

– Nonno Chen Mike O’Malley – Elliot

– Elliot Marisa Miller – Avatar di Roy

– Avatar di Roy Devin Ratray – Pulaski

Ripd poliziotti dall’aldilà film | Streaming e diretta tv

Dove vedere Ripd – Poliziotti dall’aldilà film? Il film va in onda domenica 28 giugno 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20. Italia 1 è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, al tasto 506 per la versione HD e al tasto 106 per chi è un abbonato Sky. Chi invece vuole seguire il film in streaming può farlo in diretta su MediasetPlay e anche recuperarlo grazie alla funzione on demand.