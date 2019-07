Maltempo oggi sull’Italia: danni e morti

Il maltempo di oggi, domenica 28 luglio, sta provocando danni in molte regioni italiane. Il bilancio provvisorio è di due morti, uno a Roma e uno ad Arezzo, mentre nella serata di sabato si era già registrata una vittima a Bolzano.

Di seguito le ultime notizie sui disastri causati dal maltempo di oggi in Italia.

Maltempo oggi: a Roma una 27enne morta per la tromba d’aria

A Roma una donna di 27 anni è morta a causa di una tromba d’aria che ha investito la capitale nella notte tra sabato e domenica. L’incidente è avvenuto nella zona di Focene, Comune di Fiumicino, lungo via Coccia di Morto. La vittima si trovava a bordo della sua auto, una Smart, quando ha iniziato a piovere e a soffiare vento molto forte. La 27enne ha così cercato riparo nel parcheggio di una pompa di benzina, ma la forza del vento ha sollevato l’automobile e l’ha scaraventata lontano decine di metri, in un fossato. La donna, che era da sola a bordo del mezzo, è morta.

“Abbiamo avuto tanta paura: un rumore assordante, tutto sarà durato pochi secondi ma è volato tutto. Il tetto tremava, sembrava sollevarsi. Il vento ha danneggiato un gazebo in giardino buttando tutto all’aria,il tetto danneggiato, tanti detriti e calcinacci caduti”, ha raccontato uno dei residenti di Focene all’agenzia di stampa Ansa. “Sono rientrata a casa, dopo lavoro, appena due minuti prima che scoppiasse il finimondo. Ci potevo essere io al posto di quella povera e sfortunata ragazza. Sono stata fortunata. Che spavento”, ha spiegato na donna.

Maltempo oggi: ad Arezzo morto un 72enne

In provincia di Arezzo, nella frazione di Olmo, nella mattinata di oggi è stato ritrovato il corpo senza vita di un anziano di 72 anni di cui si erano perse le tracce nella serata di ieri. L’uomo sarebbe morto a causa del maltempo. La sua auto era stata recuperata vuota da Vigili del fuoco e Polizia locale nei pressi del sottopasso delle Ristradelle. Questa mattina il cadavere dell’anziano è stato scoperto vicino al campo sportivo di Olmo, nel canale di scolo di una strada vicinale. L’uomo si trovava in mezzo al fango e ai detriti, non lontano dalla propria auto, travolta dalla piena.

A Bolzano atleta uccisa da un fulmine

Nella serata di sabato un’atleta norvegese di 44 anni è morta uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Sky Race, una corsa in montagna in val Sarentino. L’incidente si è verificato a 2.100 metri di quota, nei pressi del lago di San Pankrazio, sopra Campolasta, intorno alle 19.15, mentre la zona era investita da un temporale. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino e l’elisoccorso, ma la donna è morta nell’ospedale di Bolzano.

Pisa: salvati 5 turisti dispersi per il maltempo

In provincia di Pisa il maltempo ha messo in pericolo cinque turisti, tre uomini e due donne che hanno perso l’orientamento dopo essere stati sorpresi da un forte temporale durante una passeggiata in un bosco. I cinque si trovavano nell’alta Val di Cecina, a Pomarance. L’allarme è scattato ieri sera alle 22.30: soltanto dopo diversi tentativi i turisti sono stati contattati telefonicamente e la sala operativa dei Vigili del fuoco è riuscita a farsi inviare le coordinate geografiche del punto in cui trovavano. Gli escursionisti sono quindi stati raggiunti a piedi dalla squadra e riaccompagnati lungo la strada principale, dove hanno potuto recuperare i loro veicoli senza ulteriori conseguenze.

Grosseto: giovane intrappolato in un sottopasso

A Follonica, in provincia di Grosseto, nella notte tra sabato e domenica un giovane è rimasto intrappolato con la sua auto nel sottopasso stradale ferroviario del Casone ed è salito sul tetto della vettura per sfuggire alla piena dell’acqua. Il ragazzo è stato salvato dai Vigili del fuoco.

Maltempo oggi: in Toscana blackout e frane

A causa del maltempo di oggi, in Toscana si sono registrati diversi casi blackout. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che attualmente vi sono 347 utenze disalimentate sul territorio provinciale aretino. Molte anche le frane, gli smottamenti e gli allagamenti: in provincia di Siena un fiume di acqua e detriti ha invaso Abbadia San Salvatore, sul Monte Amiata: allagamenti, smottamenti, cassonetti e fioriere per le strade e auto portate via dalla forza dell’acqua. A cedere, nella parte alta del paese, anche un argine del laghetto verde.

Maltempo oggi: a Roma allagamenti e alberi caduti

A Roma per il maltempo di oggi si registrano alberi e rami caduti, case e terrazzi allagate, voragini e smottamenti in strada, ma anche tegole scoperchiate e pali pericolanti in varie zone. A Casal Lumbroso è crollato un muro di cinta. Le zone maggiormente colpite dal maltempo snella Capitale sono alcune aree periferiche e Comuni limitrofi come Riano Flaminio e Cerveteri dove è stata chiusa una strada a causa dell’asfalto dissestato.