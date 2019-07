Giulia De Lellis scriverà un libro. L’ex partecipante del Grande Fratello, che nella casa aveva dichiarato di aver “letto solo un libro in vita sua”, ora ne scriverà uno.

Un vero paradosso per l’influencer e concorrente del Reality Show, fidanzata di Andrea Diamante.

“Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza”, è il titolo del libro che Giulia De Lellis ha presentato oggi su Instagram.

Nel video condiviso sul social dalla influencer, si vedono un gruppo di persone riunite in cerco come in una comunità di recupero di tossico dipendenti che, però, invece di parlare della dipendenza da alcol, parlano di quando hanno scoperto di essere traditi dai rispettivi compagni.

“Io sono Giulia, e il 18 aprile… ho scoperto di avere le corna”, dice la influencer nel video, anticipando così l’uscita del suo racconto, che è ora possibile preordinare.

Visualizza questo post su Instagram IO SCIOCCATA . #viracconteróunastoria Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 26 Lug 2019 alle ore 1:03 PDT

Giulia De Lellis e Andrea Damante si erano conosciuti a Uomini e Donne, dove era scoppiato un amore intenso che aveva fatto sognare tanti fan.

Giulia De Lellis sulla loro relazione aveva detto: “Ho convissuto tre anni con lui e mi sarei sposata se non fosse finita malissimo”.

Ma non aveva mai specificato perché la storia fosse finita così male. Ora, con il suo libro, lo sappiamo.

