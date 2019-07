Horror a tavola: pollo riprende vita e schizza fuori dal piatto

Un pollo che riprende vita e schizza fuori dal piatto: sono le immagini shock contenute in un video che in breve tempo ha fatto il giro del web.

Realizzato in un ristorante giapponese, il video è stato postato su Facebook da una food blogger statunitense.

Nel filmato si vede un petto di pollo crudo, che improvvisamente riprende vita e si muove, lanciandosi letteralmente via dal piatto tra le urla di paura dei presenti.

Una vera e propria scena horror, che, però, sembra avere una spiegazione.

Secondo quanto scritto da molti degli utenti che hanno commentato le scioccanti immagini, infatti, la causa è da attribuirsi alle terminazione nervose, che non sono ancora morte.

“La carne era così fresca che i muscoli possono ancora muoversi” ha rivelato una delle persone.

La tesi è sostenuta da altri casi simili avvenuti in Asia negli anni scorsi.

Nel marzo del 2018, fecero il giro del mondo le immagini di un pollo, che in Thailandia era riuscito a sopravvivere senza la testa. Nel 2016, in una macelleria in un mercato di Guangzhou, nel sud della Cina, invece, un pezzo di carne esposto ha cominciato a muoversi furiosamente.

