Kate Middleton e Meghan Markle: dopo l’intramontabile Regina Elisabetta, sono loro i volti femminili più amati (e chiacchierati) di Buckingham Palace. Entrambe Duchesse e mogli di principi, non potrebbero essere più diverse nello stile e nel look. E naturalmente, c’è chi non perde occasione per metterle a confronto.

Sulla rivista Amica, Veronica Eredi si è chiesta per quale ragione Kate Middleton appaia spesso più bella e più curata di Meghan Markle. Perché Kate è sempre impeccabile mentre l’ex attrice californiana, soprattutto dopo la gravidanza, sembra incapace di valorizzarsi?

Secondo la consulente di immagine e influencer Iris Tinunin, “Kate viene vestita per gli eventi pubblici in maniera molto più valorizzante rispetto a Meghan”.

Se da un lato gli outifit della Duchessa di Cambridge sono pensati per nascondere i suoi “difetti” (di cui il maggiore è, secondo l’influencer, il baricentro basso, le gambe corte), quelli di Meghan mettono invece in risalto il segni della recente gravidanza, in particolare l’addome che in questo momento è il punto debole della moglie di Harry.

“Kate è sempre vestita secondo la sua palette di “colori amici”, caldi e brillanti- Spiega ancora l’influencer- Camuffa perfettamente il suo ormai famoso baricentro basso. C’è chi dice che le scelte errate di stile per Meghan siano fatte volutamente per essere coerenti con l’ideale che la vuole un po’ paladina dell’indipendenza all’interno della Famiglia Reale”.

“Questo pensiero- continua l’influencer- non mi rispecchia molto. Sono più propensa a credere che alcune scelte vengano fatte per far risaltare volutamente più una dell’altra, a seconda della situazione pubblica in cui si trovano”, conclude Tinunin.

