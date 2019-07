Temptation Island, Ilaria tradita da Massimo?: Spunta l’audio shock con quegli strani “gemiti” di Elena

La quinta puntata di Temptation Island 2019 andata in onda ieri sera, lunedì 22 luglio, ha sollevato non pochi dubbi e pettegolezzi. A fare discutere è, in particolare, la coppia formata da Massimo e Ilaria, che potrebbe essere sull’orlo del tracollo. Il pomo della discordia fra i due prende il nome di Elena Cianni.

“Ma Massimo e la tentatrice Elena hanno fatto sesso?”, non fanno che chiedersi gli utenti da ieri sera. Pare che il 29enne romano, partito per il week end con la single tentatrice, non abbia resistito ai giochi di seduzione di quest’ultima.

Immagini poco nitide girate in tarda notte dalle telecamere di servizio sopra le camere di Elena e Massimo sembrano ritrarre i due in atteggiamenti decisamente intimi. E un audio confermerebbe i sospetti.

Terminata la cena romantica, Massimo e la tentatrice sono tornati nelle loro stanze (attigue) e si sono augurati la buonanotte. Successivamente, però, il 29enne è uscito per fumare una sigaretta e Elena lo ha raggiunto poco dopo.

Le immagini dei momenti successivi sono poco chiare, in compenso l’audio lascia poco spazio all’immaginazione. Si distinguono rumori di baci e- pare- gemiti femminili.

Ilaria, la fidanzata di Massimo, ha visto le immagini e ascoltato l’audio ieri sera. La 24enne ha sempre dichiarato (spesso fra le lacrime) di essere innamoratissima del compagno. Al punto da rinunciare al suo week end romantico con il tentatore Javier, cosa che Massimo ha scoperto solo al suo ritorno dai due giorni con Elena.

Purtroppo per la romana, i rumors si fanno sempre più insistenti: “Ma Massimo ed Elena hanno fatto qualcosa di sessuale? No perché quelli di Elena sembravano gemiti aiutatemi a capire” ha scritto qualcuno su Twitter. Resta da vedere se la coppia Massimo-Ilaria resisterà a questa tempesta.

