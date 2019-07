Oroscopo di oggi 23 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 23 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di martedì 23 luglio 2019.

Oroscopo di oggi martedì 23 luglio 2019

Ariete

Cari amici dell’Ariete, questa sarà una giornata turbolenta per voi che avete due piedi in una scarpa. La vostra vita sentimentale attraverserà una fase complicata, non siete in grado di gestire due storie contemporaneamente e forse non dovreste neanche farlo. Le stelle vi suggeriscono di prendere una posizione.

Toro

Cari Toro, giornata stressante per voi sarà quella di oggi, mantenete la calma ed evitate inutili discussioni perché non vi porteranno da nessuna parte, non con quest’atteggiamento. La vita sentimentale non vuole saperne di placarsi, ogni giorno è un giro sulle montagne russe e se in un primo momento eravate indecisi sul da farsi, adesso ne siete quasi certi: volete scendere.

Oroscopo di oggi 23 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, quest’oggi avvertite una forte stanchezza, i problemi non hanno fatto altro che accumularsi nel corso delle giornate e la vostra pazienza si è esaurita. Valutate bene se è il caso di cambiare qualcosa nella vostra vita, perché potrebbe essere il momento giusto.

Cancro

Cari Cancro, se il vostro cuore è libero dagli impegni questa estate promette grandi gioie. Approfittate dell’entusiasmo per tornare ad amare, siete alla ricerca dell’anima gemella e potreste finalmente trovarla. Chi vive già in coppia dovrebbe fare attenzione al modo d’esprimersi perché il vostro partner potrebbe fraintendervi.

Leone

Cari Leone, l’oroscopo di oggi vi vede come uno dei segni fortunati. Sfruttate quest’energia positiva ed entusiasmo per lanciarvi in nuovi progetti che potrebbero decollare in un futuro prossimo, le stelle sono dalla vostra parte e vi aiuteranno ad affrontare un altro mese d’estate spumeggiante e indimenticabile.

Oroscopo di oggi 23 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, state vivendo un periodo positivo che non vuole cessare, quindi approfittatene e gustatevi attimo per attimo. Siete pieni d’energia, niente può fermarvi, e allora perché non esplorare quella fetta lavorativa lasciata da parte? Evitate di sovraccaricarvi troppo e di riversare eventuale stress nella vita di coppia, non fa bene al vostro partner.

Bilancia

Cari Bilancia, siete in fase di recupero, la sfera sentimentale ha dimezzato le vostre energie negli ultimi tempi e per voi è difficile tornare alla vita di sempre. Avete discusso a lungo e siete spossati da questo senso di vuoto che adesso vi riempie. Non temete, c’è sempre modo di riparare.

Scorpione

Cari Scorpione, lo stress non è mancato negli ultimi tempi, dovete staccare la spina e al più presto per ricaricare un po’ le batterie altrimenti anche la vostra vita sentimentale potrebbe risentirne. Forse quello che vi serve è proprio un bel viaggio.

Oroscopo di oggi 23 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di cambiare la vostra vita (per il meglio), motivo per cui volete lanciarvi in una nuova avventura senza paracadute e questa spensieratezza vi farà bene. I problemi non mancano all’appello, dovete soltanto prendere un po’ d’aria.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, quest’oggi avvertirete un po’ di nervosismo attorno a voi. Perdete la pazienza con poco e guai a chi osa contraddirvi, sia al lavoro che in famiglia. Mantenete la calma ed evitate di far scoppiare una bomba per nulla.

Acquario

Cari Acquario, avvertite il bisogno di essere liberi e indipendenti, forse perché la vostra vita sentimentale è diventata una gabbia e l’affetto di un tempo si è trasformato in abitudine. Se così fosse, conviene portare a voce i vostri pensieri senza avere paura della verità.

Pesci

Cari amici dei Pesci, questo è un periodo particolarmente sereno per voi, se non consideriamo l’amore perché è lì che si nascondono le maggiori difficoltà. Chi ha attraversato una crisi sentimentale dovrebbe provare a riappacificarsi col partner.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.