The Fast and the Furious, Tokyo Drift: tutto quello che c’è da sapere sul film

Non se ne ha mai abbastanza di Fast and Furious. La celebre saga cinematografica può contare anche su un terzo capitolo, intitolato The Fast and the Furious, Tokyo Drift e arrivato al cinema nel 2006 con la regia di Justin Lin.

L’ordine temporale della serie colloca gli eventi di Tokyo Drift dopo il sesto capitolo della saga (uscito nel 2013).

In questo terzo capitolo compare Vin Diesel nel ruolo di Dominic Toretto, interpretato nel primo Fast and Furious.

Alcune curiosità sul primo capitolo della celebre saga

Ma di cosa parla questo terzo volume della saga?

The Fast and the Furious: Tokyo Drift | Trama | Curiosità

Sean Boswell è un ragazzo che vorrebbe gareggiare nelle corse automobilistiche illegali come pilota. Finito nei guai e dopo essere stato arrestato, Sean è poi costretto a raggiungere suo padre, un militare in servizio a Tokyo.

Arrivato nella capitale giapponese, Sean riuscirà a entrare in contatto con la comunità locale di piloti clandestini, ma l’esordio sarà segnato dalla sconfitta contro Drift King, signore indiscusso delle corse e legato alla Yakuza.

Per il ruolo del protagonista, era stato suggerito Channing Tatum (Magic Mike), ma il suo provino andò male e la parte fu poi assegnata a Lucas Black.

Le sequenze in drifting nel film non sono state girate utilizzando computer grafica, ma sono reali e hanno visto la presenza di piloti professionisti come Rhys Millen.

In questo film sono state distrutte oltre 100 auto, la Toyo ha regalato alla produzione ben 4000 pneumatici ma soltanto la metà è stata utilizzata.

Tutto quello che c’è da sapere sul film sul secondo capitolo

Ma dove vedere il terzo capitolo della saga? Il film va in onda lunedì 22 luglio 2019 in prima serata su Italia 1. Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.