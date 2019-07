In questo lunedì 22 luglio, lasciate giocare gli altri e accomodatevi in panchina. No, non è una bocciatura per voi, ma solo una precauzione. Sono le ultime ore di Luna negativa anche per voi della Bilancia, quindi è giusto non esporsi troppo per non pagarne le conseguenze. Non siete ancora pronti ad affrontare alcuni discorsi con una persona importante. Recuperate le energie per i prossimi giorni.