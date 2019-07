Amiche da morire film, tutto quello che c’è da sapere: la trama, il cast e lo streaming

Amiche da morire è un film del 2013 scritto e diretto da Giorgia Farina che ha esordito con questa prima pellicola e si è fatta conoscere anche per “Ho ucciso Napoleone”.

La commedia, italianissima, è stata distribuita da 01 Distribution e ha visto nel cast Claudia Gerini, la quale ha vinto un Ciak d’oro per la sua interpretazione, mentre il film ha portato a casa un Globo d’oro per la miglior sceneggiatura.

Di cosa parla Amiche da morire? Vediamolo insieme.

Amiche da morire film | Trama

Siamo su un’isola del sud d’Italia, in una realtà divisa tra modernità e retrogrado tradizionalismo, dove vivono tre donne che, malgrado le diversità, devono unire le forze per salvarsi la vita.

Gilda è di una bellezza particolare, viene dal continente e da anni conduce il mestiere più vecchio del mondo per racimolare qualche soldo.

Olivia è una giovane donna maritata, la perfetta moglie da manuale: bella ed elegante, Olivia suscita l’invidia delle altre donne.

Crocetta è il brutto anatroccolo, pare che la donna porti sfortuna a chiunque le si avvicini e ogni uomo sembra essere scoraggiato da questa prospettiva.

A complicare la vita delle tre donne è il nuovo commissario di polizia, Nico Malachia, il quale intuisce che le tre donne celano un segreto, ma quale?

Amiche da morire film | Cast

Chi fa parte del cast di Amiche da morire? Partiamo dalle tre protagoniste. La verace Gilda è interpretata da Claudia Gerini, attrice amata e stimata per aver preso parte a tantissimi film come Grande, grosso e… Verdone, Tutta colpa di Freud, Nemiche per la pelle, Ammore e malavita e anche alla serie televisiva Suburra.

La moglie perfetta Olivia è interpretata da Cristiana Capotondi, la quale ha vinto per questo ruolo il premio Flaiano. L’abbiamo vista recitare agli albori al fianco di Vaporidis in Notte prima degli esami e da allora è stata un’escalation; il suo ultimo film è del 2019 e s’intitola “Attenti al gorilla”.

La terza e ultima protagonista, Crocetta, è interpretata d Sabrina Impacciatore, attrice italiana conosciuta per aver recitato in “Pane e burlesque”, “Sei mai stata sulla luna?” e “A casa tutto bene”.

Il cast è composto da tanti altri attori: Vinicio Marchioni, Marina Confalone, Corrado Farina, Antonella Attili, Tommaso Ramenghi, Adriano Chiaramida, Gaetano Aronica, Giovanni Martorana, Bruno Armando, Mimmo Mancini, Aurora Quattrocchi, Giovanni Calcagno, Giacinto Ferro, Lollo Franco, Lucia Sardo e Fabio Frisenda.

Amiche da morire film | Location

Ma dov’è ambientato Amiche da morire? L’isolotta nel sud d’Italia ripresa nel film appartiene alla Sicilia: la presenza dello stabilimento di lavorazione del tonno fa intendere che si tratti di Favinana.

Le riprese però si sono svolte in diversi luoghi della Puglia tra Monopoli, Massafra e Polignano a Mare.

Amiche da morire film | Streaming

Ma dove vedere Amiche da morire? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 1 lunedì 22 luglio 2019. A partire dalle 21:25, potete trovare il film in televisione oppure su RaiPlay.