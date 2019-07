Paola Di Benedetto, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 7 del 20 luglio

Non c’è sabato senza Ciao Darwin, anche se in replica: anche oggi, 20 luglio 2019, la celebre trasmissione di Paolo Bonolis torna su Canale 5 con un’ospite d’eccezione, Paola Di Benedetto. La bellissima modella, infatti, è la Madre Natura della puntata trasmessa stasera sui canali Mediaset.

Il concorrente caduto dai rulli e paralizzato in Ciao Darwin 8 rischia la vita per un’infezione

Come è ben risaputo, Ciao Darwin 7 non è l’ultima edizione della trasmissione di Canale 5, arrivata quest’anno alla sua ottava edizione. Finita l’ultima stagione, però, Mediaset ha deciso di mandare in onda le repliche di quella precedente, per sfruttare il successo negli ascolti tv anche in una fase della stagione – l’estate – in cui i palinsesti sono inevitabilmente poveri.

Ecco perché anche questa sera, come sabato scorso, va in onda un’altra replica di Ciao Darwin 7. Oggi si sfidano la squadra degli Italiani e quella degli Stranieri. A guidare la prima Claudia Ruggeri, miss Claudia di Avanti un altro, mentre a guidare la seconda è Justine Mattera, ex sosia di Marilyn Monroe.

Le anticipazioni della replica di Ciao Darwin 7 del 20 luglio 2019

La Madre Natura di stasera, invece, come già detto sarà Paola Di Benedetto. Ma chi è Paola Di Benedetto? Scopriamolo insieme.

Paola Di Benedetto, chi è la Madre Natura di Ciao Darwin 7

Paola Di Benedetto è una showgirl, modella e influencer. Ha ottenuto grande successo televisivo proprio grazie alla sua partecipazione in qualità di Madre Natura a Ciao Darwin 7.

Prima di approdare al programma di Canale 5 Paola, nata a Vicenza l’8 gennaio del 1995, ha sempre avuto una passione per il mondo dello spettacolo. Una volta compiuti i 18 anni, quindi, ha iniziato a partecipare a una serie di concorsi di bellezza, come miss Vicenza e miss Italia.

Tra le sue storie d’amore più importanti c’è sicuramente il calciatore Matteo Gentili. I due si sono lasciati dopo la partecipazione di Paola Di Benedetto all’Isola dei Famosi 2018. La modella però ha sempre chiarito di aver lasciato il compagno prima di andare in Honduras.

Dopo l’esperienza all’Isola, Paola ha avviato una storia d’amore con Francesco Monte, poi finita. A cavallo tra 2018 e 2019 Paola è stata anche opinionista, insieme ad Aurora Ramazzotti e Marina La Rosa, del programma Mai dire Talk di Italia 1.

Negli ultimi mesi ha fatto molto discutere la fine della storia d’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, del suo musicale Benji e Fede.

L’11 luglio 2019, infatti, la bellissima modella ha scritto su Instagram: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma quando vedo mancare di rispetto non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla. Il mio pensiero, adesso, è curare la mia mente e il mio corpo, che come alcuni di voi hanno visto è mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere un momento delicato, almeno per me, e di rispettare questo periodo”.

Tutte le Madri Natura di Ciao Darwin 8

Dove vedere Ciao Darwin in tv e in streaming