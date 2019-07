Oroscopo Paolo Fox 20 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 20 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 20 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

State vivendo un momento molto positivo, amici dell’Ariete. Soprattutto coloro tra voi che stanno progettando una vacanza all’estero per questa estate. In questo sabato troverete il modo di organizzare per bene il viaggio e sarete molto contenti. Per chi invece è costretto a lavorare, in ogni caso ci sono buone notizie: il vostro impegno sarà ricompensato.

Toro

Quante pressioni per voi del Toro in questo inizio di weekend. Il lavoro non si ferma mai e non fa che provocarvi crisi di nervi. Siete persone molto nervose e suscettibili allo stress, ma è anche vero che i vostri superiori pretendono forse troppo da tutti. Cercate di staccare la testa almeno in serata.

Gemelli

Per i Gemelli sono in arrivo giorni molto complicati, nei quali ci sarà molta confusione, soprattutto riguardo al futuro. Avete dei progetti in cantiere ma fate fatica a farli partire, perché vi manca il coraggio. Siete indecisi se sia la scelta giusta o meno e nel frattempo continuate a rimandare. Accettate i consigli di chi vi vuol bene.

Cancro

Amici del Cancro, in questo sabato farete molte conoscenze. Chissà, per i single, se tra queste ci possa essere anche una persona speciale. Vi sentite pronti per tuffarvi in una nuova avventura sentimentale e anzi siete ansiosi di trovare qualcuno che vi voglia bene per quello che siete. Tuttavia, le stelle consigliano calma. Non fatevi prendere dalla fretta.

Leone

Amici del Leone, siete in formissima. Sia a livello fisico che mentale. Il merito è tutto dell’amore: state vivendo un periodo fantastico in coppia e anche i single si stanno divertendo molto sotto le lenzuola. Inevitabile, quindi, che il morale sia alto. Continuate così e lasciate fuori tutta la negatività.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2019 | Vergine

Sentite il bisogno di rischiare. Avete una scelta importante da fare e le alternative sono agli antipodi. Una soluzione è facile, vicina, ma anche poco stimolante. L’altra, invece, vi pone davanti a un sacco di punti interrogativi. Eppure, vi tenta moltissimo. Che fare? In questi casi, ascoltate sempre e solo il vostro cuore.

Bilancia

In questo sabato avete l’occasione di conoscere un lato del vostro carattere che forse non avevate mai sperimentato appieno. Un improvviso contrattempo, infatti, metterà a dura prova i vostri nervi. Alla fine della giornata, però, sarete soddisfatti per come avete gestito la cosa.

Scorpione

Amici dello Scorpione, da giorni vi frulla per la testa l’idea di mettervi in proprio. Quanti di voi che dipendono da un datore di lavoro non sono mai soddisfatti e ogni giorno tornano a casa con un misto di rabbia e frustrazione. Eppure, l’avventura in proprio è molto rischiosa. Che fare? Affidatevi ai consigli di chi vi conosce da sempre: amici e familiari.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 luglio 2019 | Sagittario

Per voi del Sagittario inizia un momento molto particolare, ma tutto sommato positivo. Sentite che è arrivato il momento di assumervi delle responsabilità sul lavoro e siete ben felici di accettare un progetto delicato. Ovviamente, seguirà un periodo stressante, ma siete soddisfatti. In amore per fortuna tutto procede a gonfie vele.

Capricorno

Vi sentite liberi come non mai e siete pronti a soddisfare tutte le vostre più grandi ambizioni. Da quando avete dato priorità al lavoro, sebbene sentiate un vuoto a livello sentimentale, vi sentite finalmente autonomi e contenti della vostra vita. Continuate così, senza rimpianti.

Acquario

Qualche difficoltà nei rapporti personali per l’Acquario, che ha molti problemi a mantenere i nervi saldi nelle situazioni più delicate. Circondatevi da amici che vi vogliono bene davvero e con i quali avete condiviso i momenti più importanti della vostra vita. Per le avventure amorose, invece, ci sarà tempo in futuro. Al momento avete altre priorità.

Pesci

Venere entra nel vostro segno e vi regala momenti di grande piacere con il vostro partner. Rinvigoriti dall’amore, risulterete allegri e di grande simpatia anche in famiglia e con gli amici. Sul lavoro non mancano le preoccupazioni, ma in questo sabato 20 luglio pensate solo a voi stessi. Non ve ne pentirete.

