Ilary Blasi sommersa di insulti per il vestito del matrimonio della sorella

Ilary Blasi sommersa di insulti su Instagram per il vestito indossato al matrimonio della sorella maggiore Silvia. O meglio, per l'”assenza” di un vestito. Ad accendere le critiche dei fan – o degli haters, in questo caso – l’outfit scelto dalla showgirl: un completo pantaloni e top giallo che lasciava spalle e pancia scoperte. Apriti cielo!

“Il pantalone non va bene perché sei la sorella della sposa nonché testimone di nozze”, le spiega una follower.

E poi a cascata, tutti gli altri commenti dello stesso genere. “In pantaloni anche no”, “pantaloni e top, che caduta di stile”, “Ilary ma te puoi vestire in PANTALONI GIALLI al matrimonio di tu sorella?”: sono solo alcuni esempi delle critiche che Ilary Blasi ha ricevuto su Instagram. E a cui, si è guardata bene dal rispondere.

Così come non ha risposto, ma ha lasciato che altri lo facessero per lei, a chi ha criticato la profonda scollatura del top. Una follower usa la tecnica della domanda: “Ma si può andare in Chiesa così scollate?”. Subito la risposta di un’altra follower: “No, ma ormai ognuno fa quello che vuole.

E un’altra ancora: “Non sono bigotta, ma in chiesa non si va scollati per una questione di valori”.

Ilary Blasi, per fortuna, su Instagram, ha anche delle fan fedelissime che la difendono sempre, nel bene e nel male: “Ma quelli che criticano le scollature ecc… lo sanno che non siamo nel medioevo!?”, chiede una follower, mentre un’altra vuole sapere dove ha preso il completo top e pantalone. Anche se si preoccupa di non poterselo permettere…

Francesco Totti promosso

Con Ilary c’era l’inseparabile marito Francesco Totti. L’ex capitano della Roma indossava un classico abito blu e per lui sono arrivati soltanto complimenti. “Il Capitano è sempre qualcosa di fantastico”, “Capitano ci manchi”, “Capitano sei sempre bellissimo”.

Ilary assieme alla sorella minore Melory, è stata testimone di Silvia che ha sposato il suo compagno storico Ivan.

LEGGI ANCHE > Le vacanze social di Totti e Ilary Blasi ad Ibiza