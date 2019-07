Totti interrogato dal prete al matrimonio della cognata

Francesco Totti interrogato dal prete al matrimonio della cognata. L’ex capitano della Roma, “convocato” all’altare durante la celebrazione della cognata Silvia Blasi, sorella della moglie Ilary, deve rispondere a una domanda precisa: qual è il significato del matrimonio?

“Se prendi una decisione del genere credi che possa durare tutta la vita”, dice l’ex calciatore. “Vuol dire che la persona che scegli è la più importante della tua vita”, aggiunge Totti.

Ma davanti alla faccia perplessa del sacerdote, Totti sbotta: “Ma che siamo su ‘Scherzi a parte’?”.

Insomma, a Totti il siparietto non è piaciuto poi tanto. “Non ho parlato nemmeno al mio di matrimonio”, si lamenta. E tutti gli ospiti in Chiesa ridono, solidali con lui.

Ilary Blasi, sul suo profilo Instagram ha anche pubblicato un selfie con il sacerdote che ha sposato la sorella maggiore Silvia e il compagno storico di lei Ivan.

Francesco Totti è stato, suo malgrado, protagonista della cerimonia. Anche sui social: nel dibattito sugli outfit scelti per l’evento, la moglie Ilary, sorella e testimone della sposa, è stata sommersa di insulti e critiche su Instagram per il completo top e pantalone giallo che ha scelto di indossare, mentre per lui sono arrivati soltanto complimenti.

“Capitano, sei sempre perfetto”, hanno scritto di lui i fan.