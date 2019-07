L’ultima cosa che immagineremmo è vedere Chiara Ferragni in infradito e calzini.

Chiara Ferragni, la fashion blogger per antonomasia, scivola sulla moda. O forse no. Dipende dai punti di vista. Chi è che accetterebbe mai di vedere qualcuno indossare degli infradito con dei calzini? Nessuno probabilmente, men che meno Chiara Ferragni.

E, invece, l’influencer di Cremona rompe le regole non scritte della moda e indossa proprio un paio di infradito con degli orribili calzini bianchi. Per gioco? Nient’affatto: Chiara Ferragni è serissima. Il fatto è che la fashion blogger più famosa d’Italia lo fa in Giappone, dove il binomio tanto blastato dagli occidentali infradito+calzino fa parte del vestito tradizionale.

E, infatti, Chiara Ferragni indossa infradito e calzino di spugna sotto a uno spettacolare kimono color pesca. Un po’ impacciata, la fashion blogger si muove fasciata nel celebre abito tradizionale nipponico, suscitando l’ammirazione di tanti, ma anche il sorriso di molti altri, che hanno trovato simpatico l’outfit della fashion blogger.

E, infatti, quello che Chiara Ferragni ha indossato in queste ultime ore a Tokyo è un abbigliamento che non corrisponde affatto al suo stile. Eppure, come al solito, la fashion blogger non si è fatta frenare dai giudizi degli altri e ha deciso di indossare il kimono, di fatto sfidando il pensiero di molti.

Accanto alle foto in cui l’influencer appare nel suo abito “particolare”, Chiara Ferragni scrive: “Oggi ho indossato un kimono tradizionale. E come mi è stato scritto nei commenti, sul ventaglio c’è scritto ‘Imprenditrice digitale'”, scherza l’influencer.

“Sei bellissima, stai da Dio”, scrive un utente; “Ma sei meravigliosa”, gli fa eco un altro, ma in tanti notano gli infradito con i calzini e proprio non apprezzano.

“Chiara geisha”, scherza qualcun altro; “Chiala fellagni” scrive un altro; “Le infradito con i calzini?”, si domanda un utente scettico; “Le sue followers ignoranti scoprono ora che i giapponesi in abito tradizionale vestono con calze e infradito”, si legge in un altro commento; “Ma…le infradito con le calze da te non me le aspettavo😂 sei comunque stupenda♥️”, si legge ancora. “Calzini + infradito 🔝”; “Chiara da te mi aspetto molte cose ma le ciabatte con i calzini no ti prego”. E ancora: “Le infradito coi calzini non si possono vedere”.