Il dramma di Meghan Markle: “Sto esplodendo”. I fan dei reali: “Vergognati, atteggiamento penoso”

Pare che al Frogmore Cottage, la residenza del Principe Harry e Meghan Markle, tiri brutta aria. O almeno, questo è quanto riporta l’editorialista del quotidiano britannico The Sun Phil Dampier, esperto di Royal Family. I Duchi di Sussex sono scontenti e il loro stato d’animo plumbeo si riflette negativamente sull’opinione che il pubblico ha di loro. A corte, il vittimismo ingiustificato non attacca, sostiene Dampier.

Meghan Markle e Harry sono infelici? Se entrare nelle loro teste non è certo possibile (e trarre conclusioni basate su semplici supposizioni non è lecito) si possono tuttavia analizzare i fatti, indagare il modo in cui la coppia reale si comporta in pubblico.

Ad esempio, ci sono quelle battute scambiate alla prima del Lion King, quando Beyoncé e Pharrel Williams, vicini alla coppia, cerarono di confortarli: “Vi rallegriamo noi, ragazzi” ha detto il cantante. La risposta di Meghan, detta a bassa voce ma percepita dalla stampa, non è piaciuta a molti.

“Non ci rendono la vita facile”, avrebbe detto. “Loro chi?”, si chiede l’editorialista del The Sun. La stampa? La famiglia reale? Il pubblico? Poco importa in fondo, perché quel che ne risulta è che la Duchessa di Sussex è più tesa di una corda di violino. Il che, afferma Dampier, infastidisce non poco gli inglesi che a suo tempo accolsero a braccia aperte l’attrice statunitense.

“Al tempo- afferma l’editorialista, Meghan era percepita come una ventata d’aria fresca per la Royal Family, capace di portare a Buckingham Palace nuovi fan grazie alla sua modernità e al suo background multiculturale. I futuri Duchi di Sussex furono applauditi durante la loro prima uscita pubblica e tutti furono contenti di vedere il secondogenito dell’amatissima Lady D tornare a casa.

“Malgrado tutto, Harry e Meghan sembrano passare la maggior parte del loro tempo a lamentarsi”, come se i loro privilegi fossero (solo) un fardello. Vorremmo vederli sorridere di più e più genuinamente, scandisce Dampier. Invece, “Harry sembra così assorbito dal ‘proteggere’ Meghan da trascurare qualsiasi altro impegno, da essersi scordato da dove viene”.

E conclude: “Meghan deve realizzare che non è un’attrice di Hollywood assediata dalla stampa e dagli agenti, ma un membro della Royal Family”. E Harry? “Vogliamo indietro il nostro Harry, quello che tutti conosciamo. Non il marito abbottonato di una star globale”.

