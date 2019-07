Un uomo fugge seminudo dalla finestra, al quarto piano di un palazzo a Instanbul, per nascondersi da violenti aggressori che fanno irruzione in casa sua.

L’uomo era seminudo perché aspettava l’arrivo di un amante, conosciuta su un sito di online dating. Si era preparato ad accogliere la persona con cui si era data appuntamento praticamente in mutande, per trovarsi poi di fronte a tre uomini armati. Gli aggressori l’avrebbero derubato e colpito, così all’uomo non è rimasto che scappare dalla finestra.

Uomo fugge seminudo dalla finestra – Nel video si vede lo sfortunato in mutande attaccato alla parete del palazzo, salvato in seguito dai pompieri giunti in suo soccorso.

La scena è stata ripresa nel quartiere di Sultangazi, a Istanbul.

L’assurdo rimedio contro il caldo: un uomo si chiude nudo nel frigo del supermercato