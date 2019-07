Meghan Markle, prime uscite dopo il parto. I fan notano un dettaglio: “Sei l’unica persona autentica”

Meghan Markle ingrassata dopo il parto: i fan la difendono

Meghan Markle fa la sua prima uscita ufficiale dopo la nascita di Archie, il primo figlio del principe Harry nato a inizio maggio.

L’attrice decide di partecipare a un evento glamour per la prima londinese de “Il Re Leone”, film che debutterà al cinema il prossimo 21 agosto.

Elegante e raggiante, Meghan ha sfoggiato un abito lungo in raso nero di Jason Wu con una gonna a ruota fin sotto al ginocchio che ha “mascherato” la pancia e un corpetto aderente con delle trasparenze audaci sul seno.

Sul red carpet de “Il Re Leone” la mamma reale ha stupito tutti per la sua bellezza. Per completare la sua mise, Meghan ha scelto dei décolleté Aquazzura aperti sul tallone, una clutch bag Gucci e ha poi tenuto i capelli raccolti in uno chignon tiratissimo, rivelando così i lineamenti perfetti del viso.

Il dettaglio che i fan hanno maggiormente apprezzato? La Duchessa non ha avuto paura di mettere in mostra le piccole imperfezioni post-parto, a dimostrazione del fatto che è una mamma “normale” che preferisce prendersi cura del suo piccolo piuttosto che essere ossessionata dalla forma fisica e passare intere giornate in palestra.

Meghan Markle da quando è nato Archie si è sempre mostrata in versione casual: da quando ha indossato i jeans a Wimbledon a quando ha puntato tutto su un maxi dress e degli occhiali da sole scuri durante la partita di polo di Harry.

La moglie di Harry è la prima principessa a non essere ossessionata dalla linea e che, nonostante siano passati più di due mesi dal parto, continua ad apparire leggermente più gonfia del solito, proprio come succede a ogni mamma nella vita reale.

