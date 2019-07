Eclissi lunare luglio come vederla | I consigli | Le previsioni meteo | Martedì 16

ECLISSI LUNARE LUGLIO COME VEDERLA – Martedì 16 luglio 2019 la luna sarà oscurata dalla nostra ombra, uno spettacolo imperdibile che risponde al nome di eclissi lunare. Quella di questo fine luglio è un’eclissi parziale che prenderà vita nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019.

Lo spettacolo astronomico parte intorno alle 18:42, ma sarà ben visibile a partire dalle 21:00. Il picco è previsto per le 23:30, quando la parte oscurata dal cono d’ombra della Terra oscillerà tra il 55 e il 70%. In quel momento, il disco lunare aparirà ampiamente oscurato dall’ombra della Terra presentandosi in parte rossastro e in parte bianco-giallognolo.

Superato il picco, inizierà la fase di uscita dal cono d’ombra che avverrà alle ore 00:59 di mercoledì 17 luglio.

Tutto quello che c’è da sapere sull’eclissi lunare di luglio

Eclissi lunare luglio come vederla | I consigli

Per ammirare al meglio il fenomeno astronomico che prenderà vita tra la notte del 16 e il 17 luglio 2019, bisognerà seguire qualche consiglio pratico per gustarsi al meglio l’evento.

A differenza dell’eclissi solare, che richiede filtri per ammirare il fenomeno, l’eclissi lunare può essere tranquillamente osservata a occhio nudo senza subire alcun danno alla vista.

Dunque nessuno strumento particolare per scrutare il cielo questa notte ma chi vuole può usufruire ad esempio di un telescopio tramite il quale si potranno gustare tutti i momenti più belli anticipati dagli allineamenti di Giove e Saturno, visibili al loro massimo dalla Terra.

Ma dove vedere l’eclissi lunare di luglio? Il consiglio è di allontanarsi dalle città e dalle fonti luminose in modo da ammirare al meglio il fenomeno astronomico. Recatevi in località aperte e prive d’influenze luminose, come le campagne, le spiagge e le montagne.

Eclissi lunare luglio come vederla | Previsioni meteo

Ma quali sono le previsioni meteo di questa sera? Ottime in gran parte d’Italia, quindi con cielo prevalentemente sereno o al massimo poche nudi di passaggio che non corromperanno il risultato finale della serata.

Una lieve copertura potrebbe interessare il cielo nelle zone estreme delle regioni meridionali. Tutti potranno ammirare l’eclissi lunare senza problemi.

L’eclissi lunare di questo fine luglio anticipa il 50esimo anniversario dall’allunaggio, avvenuto il 20 luglio 1969.