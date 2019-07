“Sto facendo sesso estremo con la sorella di mia moglie. È una droga, non riesco a smettere”

Sesso estremo – Sulle pagine del quotidiano britannico The Sun, un uomo di 31 anni ha raccontato la sua perversa storia coniugale. L’uomo, che è voluto restare anonimo, ha intrapreso una relazione hot con la sorella di sua moglie.

Un impulso sessuale irrefrenabile che lo sta portando a violare ogni regola coniugale.

Ecco il suo racconto.

“Ho 31 anni e mia moglie ne ha 28. Abbiamo avuto una storia d’amore vorticosa e ci siamo sposati rapidamente. È stata una grande giornata e siamo stati abbastanza felici finora.

La sua famiglia vive in Spagna e ci ha invitato a visitarli lì un mese fa. Anche sua sorella vive lì. Ha 26 anni e lavora nel settore dei viaggi. Non l’avevo incontrata prima di questa visita perché era originaria della Thailandia e non riuscì a venire al nostro matrimonio.

Non appena l’ho vista, ho capito che dovevo portarmela a letto. È bellissima e continua a dirmi che sua sorella è una ragazza fortunata, che le sembravo sexy, che le piaceva il mio accento e il modo in cui mi vesto. Ero lusingato e siamo diventati sempre più civettuoli.

Mia moglie mi aveva raccontato qualcosa di sua sorella – incluso il fatto che a un certo punto era stata esclusa dalla scuola per aver fatto sesso con un ragazzo più grande e che i loro genitori si preoccupavano che restasse fuori tutta la notte.

Sapevo quindi che era una ragazza ‘cattiva’. Questo ha fatto aumentare il mio desiderio nei suoi confronti. Sentivo la tensione crescere mentre eravamo seduti sulla terrazza in una calda serata. Sapevamo entrambi che dovevamo fare sesso. Ho aspettato che mia moglie si addormentasse e si dirigesse verso la camera da letto della sorella. Era davvero felice di vedermi e subito ci siamo denudati e abbiamo cominciato a baciarci.

Il sesso che abbiamo fatto era fuori dal mondo – il migliore che io abbia mai avuto. Ciò che lo rendeva ancora più elettrizzante era sapere che mia moglie e i miei suoceri dormivano nelle stanze vicine, ignari. Da quando siamo tornati a casa, ho fatto sesso in webcam con mia cognata tutti i giorni. Non posso fermarmi. So che sto correndo un rischio enorme e mia moglie sarebbe affranta se scoprisse quello che sto facendo”.

