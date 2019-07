Oroscopo Branko 15 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 15 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi ogni giorno, estate e inverno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 15 luglio 2019.

Cari Ariete, in questa settimana i single potranno fare due tipi di incontro: o con persone con un animo più semplice e genuino, oppure con personalità più sofisticate e sfaccettate. La scelta su che cosa propendere sarà tutta vostra. Attenzione a lavoro, l’ambiente non è dei più sereni.

Per il Toro questo lunedì 15 luglio è una giornata decisamente positiva. Finalmente sembra arrivare una ventata d’aria fresca a smuovere un periodo si alta frustrazione e pochi momento di piacevole relax e serenità. Dopo una piccola crisi l’amore riprende alla grande.

Oroscopo Branko 15 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la Luna negativa sembra avervi abbandonato per lasciare il posto a un Marte battagliero e carico di energie positive. È una giornata di recupero a livello professionale: dopo giornate più fiacche finalmente siete pronti a rimettervi in pista.

Cari amici del Cancro, fate attenzione a non lanciarvi in situazioni senza prima avere fatto le dovute riflessioni. Soprattutto quanto in mezzo ci sono gli affetti più cari e persone importante, è bene prendere del tempo in più, non in meno.

Cari amici del Leone, il vostro oroscopo di oggi, lunedì 15 luglio 2019, è positivo sotto il profilo dei nuovi incontri amorosi. Avete fascino e ciò vi rende particolarmente visibili anche a occhi che sono stati più distratti.

Oroscopo Branko 15 luglio 2019 | Vergine

Cara Vergine, è un momento decisamente interessante e positivo. Il lavoro va a gonfie vele, avete riconquistato fiducia con le vostre idee brillanti e originali. In amore sarete presi da più di un’avventura perché in questo momento proprio non avete voglia di intraprendere qualcosa di serio.

Cari Bilancia, è un periodo di cambiamenti importanti e siete fin troppo stressati per aggiungere altra carne sul fuoco. Motivo per cui preferirete rimandare alcune decisioni come alcuni progetti.

Cari amici dello Scorpione, in questi giorni ci sono transiti astrali nel vostro segno che continuano a rendervi decisamente agitati e nervosi. Anche velenosi, come solo voi sapete essere, fino al 19, quando Mercurio smetterà di essere una presenza negativa per il vostro umore. Cercate di tenere il più possibile a freno la lingua e dedicatevi all’amore, che invece sembra andare alla grande.

Oroscopo Branko 15 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, il vostro portafogli inaspettatamente sta per sorridere e voi con lui. Quella somma che attendevate da tempo è in arrivo, quindi è ora di riprendere in mano quei progetti che avevate messo in cantiere, come ad esempio una ristrutturazione o un investimento per i figli.

Capricorno, tentate l’impresa impossibile in amore perché gli astri vi sono favorevoli. Quello che non avreste mai pensato potesse verificarsi è già realtà, dovete solo vederla. Passione che arde per le giovani coppie, ma anche per quelle più “attempate”.

Amici dell’Acquario, in questi giorni sul lavoro tendete a non fidarvi di nessuno e forse fate bene. Certe volte il detto “a pensar male non si sbaglia mai” è l’arma di difesa che preferite. Giove, nel frattempo, vi offre qualche possibilità da valutare seriamente, ma con calma.

Cari Pesci, c’è qualcuno nel vostro destino e vi sta attraendo come una calamita. Più vi sforzate di pensare che non sia la persona giusta per voi, più lui non farà altro che dimostrarvi il contrario. Momento eccezionale anche per gli investimenti finanziari, osate.

