Colpa delle stelle colonna sonora | Canzoni | Film | Canale 5 | Ed Sheeran

Stasera su Canale 5 va in onda il film Colpa delle Stelle, pellicola impreziosita da un’ottima colonna sonora. Ma quali sono le canzoni scelte per il film? E i cantanti? Vediamo insieme la lista delle canzoni utilizzate con i rispettivi autori:

LA COLONNA SONORA

Ed Sheeran – All of the Stars

Jake Bugg – Simple As This

Grouplove – Let Me In

Birdy – Tee Shirt

Kodaline – All I Want

Tom Odell – Long Way Down

Charli XCX – Boom Clap

STRFKR – While I’m Alive

Indians – Oblivion

The Radio Department – Strange Things Will Happen

Afasi & Filthy – Bomfalleralla

Ray LaMontagne – Without Words

Birdy – Not About Angels

Lykke Li – No One Ever Loved

M83 – Wait

Birdy – Best Shot (feat. Jaymes Young)

Tracce bonus nell’edizione deluxe

Sleeping at Last – Sun

Radical Face – We’re on Our Way

Serena Ryder – What I Wouldn’t Do

OneRepublic – What You Wanted

Colpa delle stelle | Curiosità

Il film, a seconda del paese di proiezione, ha avuto una censura più o meno “severa”. Colpa delle Stelle è stato vietato ai minori di 6 anni in Germania ma anche ai minori di 13 in Argentina, Filippine, Thailandia, Singapore e negli Stati Uniti d’America. Ad Hong Kong è stato invece classificato come IIA, ovvero non adatto ai bambini.

