Mai giocare con la babysitter, tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Rai 2

Mai giocare con la babysitter film | Rai 2 | Trama | Cast | Streaming

Mai giocare con la babysitter è un film thriller del 2018 che va in onda questa sera, sabato 13 luglio 2019, in prima serata su Rai 2. La pellicola, il cui titolo originale è Babysitter’s Nightmare, è diretto da Jake Helgren e vede tra i suoi protagonisti Brittany Underwood e Jet Jurgensmeyer .

Mai giocare con la babysitter film | Trama

Daphne Hart, giovane infermiera, viene licenziata dall’ospedale in cui lavorava perché accusata di negligenza e la sua migliore amica, Kaci la aiuta a trovare un impiego come babysitter in un quartiere di periferia ancora scosso da un recente omicidio.

Daphne deve prendersi cura del piccolo Toby, un bambino diabetico, e promette a sua madre di proteggere il figlio a costo della sua stessa vita. Nel giro di poco tempo, però, la nuova babysitter di Toby inizia a notare alcuni movimenti sospetti intorno alla casa che la preoccupano finché un giorno si ritrova nella sua cucina una donna di nome Audra, la quale le spiega che si trova lì per svolgere le pulizie.

Daphne non può (e non vuole) più fidarsi di nessuno, perché sa che qualcosa di terribile sta per accadere. Una persona che appartiene al suo passato trama di ucciderla e la babysitter si ritroverà a vivere una notte da incubo…

Mai giocare con la babysitter film | Cast

Di seguito il cast completo del film Mai giocare con la babysitter (Babysitter’s Nightmare) con i rispettivi ruoli interpretati:

Brittany Underwood – Daphne Hart

Jet Jurgensmeyer – Toby Andrews

Shanica Knowles – Kaci Washington

Arianne Zucker – Audra Monrose

Reagan Pasternak – Karen Andrews

Katelyn Tarver Claire Carven

Mark Grossman – Jeremy

Sean Whalen – Barry

Matt Hish – David Andrews

Nancy La Scala – Judith

Michael Chandler – Dr. Mixer

Daniel Vincent Gordh – Glenn

Samuel Engelen – Seth

Hana Engelen – Madison

Max Elk – Manuel

Mai giocare con la babysitter film | Streaming

Il film Mai giocare con la babysitter va in onda su Rai 2 oggi, sabato 13 luglio 2019 a partire dalle 21:20. Il canale è visibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 502 in HD. Chi è abbonato alla pay-tv di Sky, invece, può trovare Rai 2 al tasto 102 del decoder.

Chi vuole guardarlo in diretta streaming con smartphone, tablet e pc lo può fare grazie alla piattaforma RaiPlay, tramite la quale è possibile accedere ai contenuti della Rai in modo del tutto gratuito. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook.