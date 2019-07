L’intervista a Irina Shayk: “Dopo Bradley Cooper, ecco com’è il mio uomo ideale”

Irina Shayk è finalmente pronta a lasciarsi la relazione con Bradley Cooper alle spalle. A confessarlo è lei stessa nella sua prima intervista post-separazione, al magazine Harper’s Bazaar.

La prima intervista di Irina Shayk dopo la rottura con Bradley Cooper: “Lady Gaga? Ecco la mia verità”

Nel corso dell’intervista, la supermodella russa ha toccato diversi temi, fra cui l’ex compagno, Lady Gaga, la figlia Lea, ma anche gli uomini. Irina Shayk riapre le danze, ma pone subito i primi paletti.

La 33enne russa spiega quali sono le prerogative che un uomo deve avere per essere considerato papabile (e l’aspetto fisico non c’entra). Pare che a Irina piacciano gli uomini capaci di prendere in mano la situazione.

Orfana, viveva con 40 euro a settimana: Irina Shayk e la sua commovente storia di riscatto

Sms, snapchat, like su Instagram e analoghi non attaccano. La supermodella preferisce l’approccio diretto. “Credo che se qualcuno ti vuole invitare a cena, non dovrebbe mandare sms o scrivere su Instagram. Prendi in mano il telefono e invitami a cena!“.

L’intervista a Irina Shayk: “Dopo Bradley Cooper, ecco com’è il mio uomo ideale”

Un’altra caratteristica che Irina Shayk sembra apprezzare particolarmente negli uomini è il romanticismo. Quello autentico, però. “Nessuno scrive più lettere ormai…”. Insomma, da queste confessioni una cosa sembra certa: a Irina piacciono gli uomini coraggiosi, romantici e comunicativi.

Irina Shayk avvistata insieme a un uomo: ecco chi è

Quelli che non si vergognano a invitarti a cena e che non si bloccano davanti a un foglio bianco. Sull’aspetto fisico, invece, nessuna indicazione. Tutto sommato, le pretese della top model sembrano piuttosto ragionevoli. I pretendenti possono farsi avanti.

Irina Shayk invia un messaggio subliminale a Bradley Cooper. E si ispira a un romanzo russo