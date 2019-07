La prima intervista di Irina Shayk dopo la rottura con Bradley Cooper: “Lady Gaga? Ecco la mia verità”

Dopo settimane di silenzio, Irina Shayk parla per la prima volta ai media della rottura con Bradley Cooper. In un’intervista in esclusiva per Harper’s Bazaar , la supermodella russa si confida sulla fine del suo amore, sul rapporto con la figlia Lea, ma anche, a sorpresa, su Lady Gaga.

Proprio lei. La celeberrima pop star newyorkese che migliaia di fan sospettano avere giocato ruolo in questa separazione. Da quando la Germanotta e Bradley Cooper hanno recitato insieme nel film A Star is Born, i fan e i tabloid non hanno smesso di ventilare l’ipotesi di una relazione clandestina fra i due.

Orfana, viveva con 40 euro a settimana: Irina Shayk e la sua commovente storia di riscatto

Un fiume di rumors che per Irina non deve essere stato facile gestire. Perché Irina era lì durante la Notte degli Oscar, quando il pubblico è letteralmente impazzito per il duetto del suo compagno con Lady Gaga sulle romantiche note di Shallow. Era lì durante quello che è stato definito da tutti “un bacio mancato” fra la cantante e l’attore, e li ha applauditi senza scomporsi.

Irina Shayk avvistata insieme a un uomo: ecco chi è

Durante la sua prima intervista post-rottura, Irina Shayk commenta così l’ossessione del pubblico per Bradley Cooper e Lady Gaga:

“Penso sia umano. Se non puoi avere qualcosa, vuoi averla per forza. È come se ci fosse una tenda e tu voglia aprirla a tutti i costi. Credo sia curiosità”.

Interrogata su cosa pensi del matrimonio, Irina ha poi rivelato di non essere affatto disillusa, malgrado la fine recente della sua relazione (lei e Bradley Copper non si sono mai sposati).

“Se credo nel matrimonio? Sì, certo. Non sono il tipo di persona che è contro”. Pur non essendo mai convolati a nozze, Irina Shayk e Bradley Cooper hanno dato alla luce una bambina, Lea De Sein, nata nel 2017.

La modella 33enne ha parlato anche del suo rapporto con la figlia e, più in generale, con la maternità. “Devi essere sempre te stesso con i tuoi figli, altrimenti vivrai nella menzogna. Ditemi perché se sei una madre devi metterti la gonna lunga? No! Non credo in tutto questo. Perché la gente ha questa idea? Per quale motivo una donna dovrebbe cambiare se stessa e quello che sente perché è diventata madre?”.

Irina Shayk invia un messaggio subliminale a Bradley Cooper. E si ispira a un romanzo russo

Sola da poche settimane, Irina Shayk ha fatto intendere chiaramente di essere pronta lasciarsi Bradley Cooper alle spalle, concludendo l’intervista con un invito rivolto agli uomini. “Nessuno scrive più lettere ormai. Credo che se qualcuno ti vuole invitare a cena, non dovrebbe mandare sms o scrivere su Instagram. Prendi in mano il telefono e invitala a cena!”

I pretendenti sono avvisati.