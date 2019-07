Vespa Gesù – Dopo la bravata di Mario Balotelli, c’è un altro episodio che sta facendo molto discutere a Napoli e che ha come protagonista, ancora una volta, una vespa.

La scorsa domenica il calciatore 28enne aveva perso una scommessa e pagato 2mila euro a un uomo che si era buttato in mare alla Margellina con lo scooter.

Mario Balotelli nei guai per una scommessa a Napoli: “Se ti tuffi in mare con la moto ti do 2mila euro” | Video

Ora fa discutere un video girato nel quartiere di Ponticelli che ritrae una vespa con, al posto della targa, l’immagine di Gesù. L’episodio di malcostume è stato segnalato dal consigliere regionale di Davvero Verdi Francesco Emilio Borrelli.

I due passeggeri che viaggiavano a bordo del mezzo in via Argine erano anche senza casco come testimoniato dal video pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Apprezziamo la devozione al Volto Santo…per il resto, ci vuole solo un miracolo…disastro!”, scrive un utente a commento del filmato.

“Ci è stato segnalato con una foto realizzata in via Argine a Ponticelli – ha spiegato il politico e giornalista – una Vespa procedere in strada con un adesivo raffigurante Gesù Cristo al posto della targa. Siamo senza parole.

Questo episodio, che a qualcuno può sembrare divertente, è invece sintomatico di una situazione fuori controllo sul piano del rispetto delle regole. L’unico aiuto dal cielo che servirebbe è quello per ricondurre gli incivili sulla via del rispetto delle norme e delle previsioni del codice della strada”.

